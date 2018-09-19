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Kadın teröristler isyan bayrağını çekti

Güvenlik güçlerinin yurtiçinde ve yurtdışında üst üste büyük darbeler vurduğu terör örgütü PKK'da kadın ve erkek teröristler arasında çatışmanın alevlenmesine neden oldu.

19 Eylül 2018 Çarşamba 15:06
Kadın teröristler isyan bayrağını çekti

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) yurtiçinde ve Irak’ın kuzeyine yönelik havadan ve karadan sınır ötesi harekatlarından bunalan terör örgütü PKK’nın özellikle Kandil bölgesinde kadın gruplar üzerinden hareketlilik ve etki yaratmaya çalıştığı bildirildi. Güvenlik kaynaklarının bölgedeki gelişmelerle ilgili hazırladığı raporlara, PKK’nın psikolojik terörde de kadınları kullanmaya başladığı bilgisi yansıdı. Irak Sincar’da yuvalanan PKK’nın Kandil’de, “Afrin’deki kuşatmayı kıracağız” diyerek, Sincar’daki kadın teröristleri Afrin’e sevk ettiğine dair yalan propaganda yaptığı tespit edildi.

KADIN TERÖRİSTLERLE ERKEK TERÖRİSTLER BİRBİRİNE GİRDİ

Dinlemelere takılan telsiz konuşmalarında, sürekli zayiat veren terörist grupların, kadınları ön plana sürdüğü tespit edildi. Kadın teröristlerin, verilen ağır zayiatlar nedeniyle talimat veren elebaşlarını suçladığı, talimat veren elebaşının ise kadın gruplara benzer suçlamaları yönelttiği ortaya çıktı. Saha kaynakları; verdikleri kayıplar nedeniyle teröristlerin hareket etmek istemediklerini, sözde talimatlara karşı geldiklerini ve örgüt içinde iç kavganın her geçen gün arttığını rapor ettiler.

Bölgede bir kadınla bir erkek teröristin telsiz konuşmaları güvenlik birimlerinin dinlemesine şöyle takıldı:
Erkek terörist: Beceremiyorsunuz, kaç kişi gitti, bu eğitim boşa mı, nerde perspektif?

Kadın terörist: Onları gönderen sizinkilerdir, yanlış düşünce, yanlış, yanlış karar.

Erkek terörist:Düzgün yapsalardı yaşarlardı.

Kadın terörist:Bilirlerdi, bilmediklerinden değil, anlıyorsun, suçlama nereye kadar işe yarar?

Erkek terörist: Bu o değil, özeleştiri verdirin, nerde eksiktir, şeydir, ne yapmalıdır.

Kadın terörist:Biz yapmışız onu, artık siz yapın. Eksiğin çoğu oradadır.

Erkek terörist:Bunu kesin, zararlı oluyor, denileni yapın, yarın tekrar....

Kadın terörist: .... gitmek istemiyorlar, kaç kişi gitmiş?

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 15:06
  1. Afrin
  2. Sincar
  3. PKK
  4. Kandil

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