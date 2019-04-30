Kadın sürücünün çarptığı yaya ağır yaralandı Malatya’da bir akar yakıt istasyonunda otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Malatya’da bir akar yakıt istasyonunda otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.



Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük Kavşağı mevkiinde bulunan bir akar yakıt istasyonunda karşından karşıya geçmeye çalışan 68 yaşındaki Aziz Y.’yeSerpil K. (26) idaresindeki 44 BK 747 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle beton zemine başını çarpan Aziz Y. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan Aziz Y.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken kadın sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgi başlatılan inceleme sürüyor.

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