0553 313 94 23

Kadın sürücünün çarptığı yaya ağır yaralandı

Malatya’da bir akar yakıt istasyonunda otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

30 Nisan 2019 Salı 00:20
Kadın sürücünün çarptığı yaya ağır yaralandı

Malatya’da bir akar yakıt istasyonunda otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.



Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük Kavşağı mevkiinde bulunan bir akar yakıt istasyonunda karşından karşıya geçmeye çalışan 68 yaşındaki Aziz Y.’yeSerpil K. (26) idaresindeki 44 BK 747 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle beton zemine başını çarpan Aziz Y. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan Aziz Y.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken kadın sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Kazayla ilgi başlatılan inceleme sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 00:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'tan Türkiye açıklaması: Dostlarımın pek hoşuna gitmeyecek ama...
    1. Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'tan..
    2. Yıldırımın isabet ettiği çiftçi ağır..
    3. 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi..
    4. AB'den flaş karar! 2020'ye kadar..
    5. "11. Uluslararası TRT Belgesel..
    6. İstanbul Tuzla'da tersane yangını
    7. Sınıra bordo bereli ve ZPT takviyesi
    8. Tecavüzcüsünü öldüren kadına özel yasa..
    9. Ülkeyi karıştıran olay! 'Askılı balina..
    10. Uyuşturucu tacizlerine operasyon: 4..
    11. Lübnan'da Türk bayrağını yakanlardan..
    12. Kocaeli'de otomobiller çarpıştı: 2..
    13. Sanatçı Dilber Ay, kalp krizi sonucu..
    14. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey..
    15. Kadın sürücünün çarptığı yaya ağır..
    16. Kuşadası Körfezi’nde 19’u çocuk 50..
    17. AB Myanmar'a yaptırımları uzattı
    18. 4. Gençler Geleceğimizdir koşusu..
    19. Hollywood yönetmeni Singleton hayatını..
    20. Milli Savunma Bakanlığı'nın yeni..
    21. Balıkesir'de 59 düzensiz göçmen..
    22. Aykut Kocaman: “Taşeronluk yapmıyoruz”
    23. TİM Başkanı Gülle’den açıklamalar
    24. GÜNDEM ÖZETİ / 30 Nisan 2019
    25. "Katar ve Türkiye karşıtı bir..
    26. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey..
    27. Maçın ardından
    28. Dilber Ay vefat etti
    29. Kanada sular altında
    30. ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret!
    Erol Mütercimler'den bomba açıklama! "Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ile aynı mezara bile girmez"
    Erol Mütercimler'den bomba açıklama! "Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ile aynı mezara bile girmez"
    Türkiye'den dev hamle! 12,2 milyar dolarlık sipariş
    Türkiye'den dev hamle! 12,2 milyar dolarlık sipariş
    Profesörden şok yorum: BAE casusunu benim akrabalarım infaz etmiştir
    Profesörden şok yorum: BAE casusunu benim akrabalarım infaz etmiştir
    Ülkede Trump uyarısı verildi: Devam edersen savaşa gireceğiz
    Ülkede Trump uyarısı verildi: Devam edersen savaşa gireceğiz
    28 Şubat kafalı doktor
    28 Şubat kafalı doktor

    Günün Karikatürü

    30 Nisan 2019
    ABD'nin duymak istemediği sözler: Türkiye Rusya'nın diğer silahlarıyla da ilgileniyor
    ABD'nin duymak istemediği sözler: Türkiye Rusya'nın diğer silahlarıyla da ilgileniyor
    CHP'li belediye 7 kişiyi işten çıkardı, 700 kişi arkadaşları için işi bıraktı
    CHP'li belediye 7 kişiyi işten çıkardı, 700 kişi arkadaşları için işi bıraktı