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Kadın sürücüler karanfillerle karşılandı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kırıkkale’de 43 ilin geçiş noktasında kadın sürücüler, uygulama noktasında trafik polisleri tarafından karanfillerle karşılandı.

08 Mart 2019 Cuma 12:52
Kadın sürücüler karanfillerle karşılandı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kırıkkale’de 43 ilin geçiş noktasında kadın sürücüler, uygulama noktasında trafik polisleri tarafından karanfillerle karşılandı.


Kırıkkale Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde 43 ilin geçiş güzergahında trafik polisleri bu kez uygulama için değil, karanfil vermek için sürücüleri durdurdu. Uygulama için durdurulduklarını zanneden kadın sürücüler, karanfillerle karşılayan polisleri karşılarında görünce ‘Kadınlar Günü’ sürprizini yaşadı. Yoldan geçen kadın sürücülerin yanı sıra yolcu otobüsleri ve diğer araçlarda durdurularak kadınlara karanfil dağıtıldı. Karanfillerin yanı sıra sürücüleri bilgilendirmek amacıyla broşür de dağıtan trafik polisleri, kadın sürücülerin gününü kutlayarak dikkatli olmaları hususunda da uyarılarda bulundu.


8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle yolda seyir halinde olan kadınları da unutmadıklarını ve değer verdiklerini ifade eden Trafik Denetleme Şube Müdürü Hacı Ömer Aktürk, “Kadınların günlerini kutlamak maksadıyla gerçekleştirdiğimiz program sebebiyle geldik. Kendilerine çiçekleri vererek unutmadığımızı gösterdik” dedi.


Kadınların her alanında olduğu gibi araç kullanma konusunda üstün başarı sergilediklerini kaydeden Aktük, konuşmasını şöyle tamamladı:


“Biz bayanlarımızın erkeklere oranla daha dikkatli, daha duyarlı, araç kullandığını gördük, tespit ettik. Gerçekten çok hassas bir şekilde trafik kurallarına uyarak son derece dikkatli bir şekilde araç kullanmaktadırlar. Zaten meydana gelen kazalardaki istatistiklerimize de baktığımız zaman, bayan sürücülerimizin kaza oranlarının daha düşük olduğunu görmekteyiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tekrar kutluyoruz. Bizler kadınlara önem veren bir teşkilatız. Kadın bizce annedir, kadın eştir, kadın abladır, kadın haladır, teyzedir, bizim için kadın her şeydir. Kadınlarımızın her alanda olduğu gibi trafikte de aktif bir şekilde olmaları bizim için memnuniyet vericidir. Çünkü trafik düzenini evde nasıl düzeni sağlayanlar kadınlarsa, trafikte de düzeni sağlayan kişilerin kadınlar olduğuna inanıyoruz.”

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 12:52
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