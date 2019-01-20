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Kadın sürücü otomobiliyle markete girdi!

Kahramanmaraş'ta, sürücüsünün vitesi karıştırdığı öne sürülen otomobil markete girdi.

20 Ocak 2019 Pazar 18:21
Kadın sürücü otomobiliyle markete girdi!

Kahramanmaraş'ta iddiaya göre, Sibel K'nin kullandığı 46 BJ 105 plakalı otomobil, Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi 12. Sokak'ta sürücünün vitesi karıştırması sonucu markete girdi.

Kazada yaralanan olmazken, sürücünün yanında bulunan ve fenalaşan eşi Mehmet Akif K'ye112 Acil Servis ekibi tarafından müdahale edildi.

Market çalışanı Sebahattin Gümüşbaş, yaptığı açıklamada, müşteriyle ilgilendiği sırada ürün almak için kenara geçtiğinde kazanın olduğunu belirterek, önce rafın devrildiğini sandığını, daha sonra ise bir otomobili marketin içinde gördüğünü söyledi.

 

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 18:21
  1. Kahramanmaraş
  2. trafik kazası

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