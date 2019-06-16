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Kadın sürücü kalp krizi geçiren yolcuyu kurtardı

Adana’da kadın belediye otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu güzergah değiştirip hastaneye yetiştirdi.

16 Haziran 2019 Pazar 10:51
Kadın sürücü kalp krizi geçiren yolcuyu kurtardı

Adana’da kadın belediye otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu güzergah değiştirip hastaneye yetiştirdi.


Olay, dün saat 18.30 sıralarında kent içi yolcu taşıyan belediye otobüsünde meydana geldi. Otobüsteki yolculardan Zilfo Adıyaman bir anda fenalaştı. Durumu fark eden diğer yolcular hemen otobüsün şoförü Zeliha Elbüken’e haber verdi. Bunun üzerine güzergahı değiştiren Elbüken, yaşlı adamı kısa sürede Adana Seyhan Devlet Hastanesine götürdü. Diğer yolcular ve şoför Zeliha Elbüken’in yardımıyla hastaneye yetiştirilen Zilfo Adıyaman tedaviye alındı. İlk müdahalesi yapılan yaşlı adamın kalp krizi geçirdiği ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Yaşlı adamın kurtarılması için verilen mücadele ise belediye otobüsündeki kameraya saniye saniye yansıdı.


Yaşlı adamı hastaneye yetiştiren otobüs şoförü Zeliha Elbüken’e belediye ve Adıyaman’ın ailesi teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 10:51
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