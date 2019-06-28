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Kadın subay adayı komando kursunun birincisi oldu

Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında 3. Dönem Subay Komando Temel Kursu'nu başarıyla tamamlayan 50'si kadın 492 subay adayı için tören düzenlendi- Yaklaşık 43 hafta süren komando temel kursunda birinciliği kadın subay adayı Merve Gezginci elde etti- Merve Gezginci: - "Üniforma aşkı beni buraya getirdi. Bundan sonraki hayalim akademide başarı göstermek, vatanı, milleti, bayrağı en iyi şekilde temsil etmek. Kadınlar pes etmesin. Biz kadınlar güçlüyüz ve bunu her yerde gösteriyoruz"

28 Haziran 2019 Cuma 13:16
Kadın subay adayı komando kursunun birincisi oldu

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesinde bulunan Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitim alan 50'si kadın 492 subay adayı, komando temel kursunu başarıyla tamamladı.

Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığındaki "3. Dönem Subay Komando Temel Kursu" töreninde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Albay Mehmet Yiğit, törende, subay adaylarını okulda misafir etmekten ve onlara eğitim vermekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Eğitimlerini tamamlayan subay adaylarıyla gurur duyduklarını dile getiren Yiğit, "Sizleri çok sevdik, sizlere çok alıştık ve sizleri çok özleyeceğiz. Sizleri uğurlarken bir taraftan sizden ayrıldığımız için hüzünlü, bir taraftan teşkilatımıza layık birer subay adayı yetiştirdiğimiz için gururluyuz." diye konuştu.

Subay adayları adına konuşan Rıdvan Keleş de "Foça Komando Okulu" gibi kahramanlar yetiştiren bir okuldan ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Mesleki bilgi ve becerilerle donandıklarını, çok koştuklarını, çok yorulduklarını ancak hiçbir zaman yılmadıklarını ifade eden Keleş, "Komando, herkesin bittiği yerde yeniden başlayandır." dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren subay adaylarına belge ve ödülleri verildi.

Yaklaşık 43 hafta süren komanda temel eğitim kursunun birincisi, temizlik görevlisi babasının zorlukla büyüttüğü Merve Gezginci oldu.

Erzincanlı ailenin üç kızından biri olan Gezginci'ye ödülü Foça Kaymakamı Ali Çetin tarafından verilirken subay adayının anne ve babası da kızlarının mutlu gününde yanında yer aldı.

Merve Gezgin, daha sonra yaş kütüğe plaket çaktı.

Kazakistan ve Azerbaycanlıların oluşturduğu misafir askeri personele ödül ve plaketlerinin verilmesinden sonra kursu başarıyla tamamlayan 492 subay adayı "Komando Andı"nı okudu.

Komutanlığın öğretmen ve kursiyerleri, silahlı hareketler, yakın dövüş teknikleri ve perde kule inişi gösterileri sundu. Türk bayrağı açan komandolar, izleyicilerden alkış aldı.

Tören sırasında Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopter de alçak uçuş yaptı. Törenin son bölümünde askerler zeybek oynadı. Gösterilerin ardından eğitimlerini tamamlayan askerler tören geçişi yaptı.

Tören geçişinin ardından aileler, subay adayı çocuklarıyla hasret giderdi.

- "Üniversite aşkı beni buraya getirdi"

Merve Gezginci, tören sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu bir eğitimi birinci tamamladığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Eğitim sırasında çok zorlandıklarını ancak başardıklarını anlatan Gezginci, şunları kaydetti:

"Böyle bir okulda birinci olmak herkese nasip olmuyor. Bir kadın olarak birinci olmak ayrıca gurur verici. Biz 3 kız kardeşiz. Fen bilgisi öğretmenliği mezunuyum. Bu üniformayı giymeyi çok istedim. Şu an gururla taşıyorum. Üniforma aşkı beni buraya getirdi. Bundan sonraki hayalim akademide başarı göstermek, vatanı, milleti, bayrağı en iyi şekilde temsil etmek. Kadınlar pes etmesin. Biz kadınlar güçlüyüz ve bunu her yerde gösteriyoruz."

Merve Gezginci'nin annesi Ayten Gezginci de kızlarını zorlukla büyüttüklerini, kendisiyle gurur duyduklarını dile getirdi.

Baba Yahya Gezginci de kızının törenini gözyaşları içinde izlediğini anlattı.

Hayatının en mutlu günlerinden birini yaşadığını belirten Gezginci, "Kızlarımı hastanede temizlik personeli olarak çalışarak büyüttüm. Buralara geleceğini hayal bile edemezdim. Hakkımızda hayırlısı olsun." şeklinde konuştu.

Törene Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Amfibi Görev Grup Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar ile ilgililer katıldı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 13:16
  1. Jandarma Komando
  2. kadın subay adayı
  3. kurs

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