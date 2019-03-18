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Kadın sanayiciler OSB Başkanı Mustafa Topçuoğlu’nu ziyaret etti

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren kadın sanayicilerden oluşan bir heyet GAOSB Başkanı Mustafa Topçuoğlu’nu ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler verdiler.

18 Mart 2019 Pazartesi 12:46
Kadın sanayiciler OSB Başkanı Mustafa Topçuoğlu’nu ziyaret etti

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren kadın sanayicilerden oluşan bir heyet GAOSB Başkanı Mustafa Topçuoğlu’nu ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler verdiler. Başkan Topçuoğlu Türkiye’nin en iyi alt yapıya sahip OSB’nin Gaziantep’te bulunduğunu, önümüzdeki süreçte çalışan anneler için yeni kreşlerin yapılacağı, mavi ve beyaz yakalı kalifiye kadın iş gücünün artırılması için çeşitli çalışmalar yürütüleceğini ifade etti.


Gaziantep Organize Sanayi Bölge Başkanı Mustafa Topçuoğlu’nu ziyaret eden Gaziantepli sanayici kadınlar OSB’de kadın sanayici sayısının arttırılması için çalıştıklarını, sanayide millileşmenin gelişmesine gerekli katkıları sağlamaya hazır olduklarını ifade ettiler. Ziyarete Gaziantep Sanayici Kadınlar Derneği Başkanı ve Ateks Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Tohumcu, Persu Yönetim Kurulu Başkanı Perihan Çöçelli, Yaşar Kağıt Yönetim Kurulu Başkanı Didem Büyükbeşe, Adam Dış Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Bilginsoy, Dreamon Gelinlik Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Karuserci, Dore Çeyiz Yönetim Kurulu Başkanı Pervin Özovaci, Akoteks Yönetim ÜyesiSerpil Koyuncu ile makine üreticisi Uslan ArgeYönetim Kurulu Başkanı Fatma Uskaner katıldı. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinin yatırımcılara büyük fırsatlar verdiğini ve alt yapı sorunu olmayan bir organize sanayi olduğunu ifade ederek sadece yatırımcılar için değil çalışanlar içinde önemli avantajların bulunduğunu dile getirdi.


Kuzey Kentle birlikte OSB çalışanlarının konut sorununun çözüleceğini de ifade eden Başkan Topçuoğlu, “Sanayimiz içerisinde siz değerli kadın sanayicilerimizin varlığı ve sayısının her geçen gün artışı elbette kent ve ülke ekonomisi için büyük önem taşıyor. Türkiye’nin alt yapısı tamamlanmış en büyük OSB’sine sahibiz. Kuzey Şehir projesiyle OSB çalışanlarımızın konut sorunu çözüleceği gibi ulaşım sorunu da büyük oranda çözülmüş olacak. OSB çalışanları için Kuzey Şehir’den konut almak büyük avantajlar içeriyor. Çalışan kadın personelin kreş sorununu çözebilmek için de önümüzdeki süreçte mevcut kreşin dışında üç ayrı Gaziantep Büyükşehir Belediyesine arsa tahsisi yapıldı. Buralarda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kreşler inşa ederek OSB çalışanlarının çocuklarına hizmet verecektir. Buradaki temel amaç OSB’de mavi ve beyaz yakalı kadın çalışan sayısını arttırmak olup önümüzdeki süreçte eğitim öncelikli projelerimiz de devam edecektir. Kadın iş gücünün ekonomiye kazandırılması elbette çok önemli. Bu yöndeki bütün çalışmaların içerisinde ve destekçisi olmayı sürdüreceğiz. Kadın sanayicilerimizin sayısında ki artış bizleri memnun etmekte olup bir birinden farklı sektörlerde kadın sanayicilerimizin başarı öykülerini görmek çok önemli” diye konuştu.


Gaziantepli kadın sanayicilerle birçok konuda karşılıklı görüş alışverişinde bulunan OSB Başkanı Mustafa Topçuoğlu mavi ve beyaz yakalıların sayısının arttırılması ve istihdama destek verilmesi için de kadın sanayicilerden destek istedi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 12:46
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