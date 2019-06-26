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Kadın Sağlığı Eğitim Programı tamamlandı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlama Vakfı’yla (TAPV) birlikte yürütülen Kadın Sağlığı Eğitim Programını tamamlayan Zeytinköylü kadınlara sertifikalarını verdi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 10:24
Kadın Sağlığı Eğitim Programı tamamlandı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlama Vakfı’yla (TAPV) birlikte yürütülen Kadın Sağlığı Eğitim Programını tamamlayan Zeytinköylü kadınlara sertifikalarını verdi. Başkan Uysal, “Zeytinköy’de daha iyiyi ve güzeli ortaya çıkarmak için gece gündüz mücadele ediyoruz” dedi.


Muratpaşa Belediyesi’nin TAPV’la birlikte yürüttüğü ve kısa adı KSEP olan Kadın Sağlığı Eğitim Programında 11’inci dönem mezunları sertifikalarını aldı. Ailelerin temel koruyucu sağlık davranışlarının geliştirilmesi için kadınların sağlık eğitimi gereksinimlerinin karşılanmayı amaçlayan programın son mezunlarının hepsi Zeytinköy’den çıktı.


Belediyenin Zeytinköy Kadın Danışma Merkezi’nden programa katılan 16 kadın sertifikalarını Başkan Uysal’ın elinden aldı.


Başkan Uysal, 2017’de başlayan ve 13 haftalık dönemler halinde uygulanan programa bugüne kadar 146 kadının katıldığını söyledi. KSEP’in Antalya’da ilk kez uygulanan bir çalışma olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, eğitimlerin temizlik, beslenme, güvenli annelik, çocuklar ve ergenler gibi başlıklarda verildiğini söyledi.


Daha demokratik ve sağlıklı bir aile yapısının oluşması için KSEP’le birlikte Babalık Destek Programı gibi farklı eğitim çalışmalarını da sürdürdüklerini belirten Başkan Uysal, Yeşildere, ya da bilinen adıyla Zeytinköy’ün bu programa dahil olmasının ayrıca önemli olduğunu söyledi. Zeytinköy’ün imar ve tapu sorunun çözülmesiyle birlikte çok büyük bir değişimin artık eşiğinde olduğunu kaydeden Başkan Uysal, şunları söyledi: “Mahallemizin imar ve mülkiyet sorunlarını çözerken yeni yollar açtık, mahallemize parklar kazandırdık. Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi, Kadın Danışma Merkezi ve hemen komşu mahalle Doğuyaka’da Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi’ni hizmete açtık.Zeytinköy’de daha iyiyi ve güzeli ortaya çıkarmak için gece gündüz mücadele ediyoruz. İnsanımızın hayatını değiştirecek çalışmaları hayata geçiriyoruz.”


Zeytinköylü kadınlar ise çalışmaları dolayısıyla Başkan Uysal’a teşekkürlerini dile getirirken kursiyerlerden Çiğdem Aksakal, KSEP eğitimleri sırasında yazdığı bir piyesi Başkan Uysal’a paylaştı.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 10:24
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