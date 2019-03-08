Kadın polislere meslektaşlarından sürpriz Kahramanmaraş’ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli kadın polis memurlarına meslektaşları tarafından sürpriz hediyeler verildi.

Kahramanmaraş’ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli kadın polis memurlarına meslektaşları tarafından sürpriz hediyeler verildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci adına emniyet bünyesinde görev yapan kadın memurları ziyaret etti.

Emniyet müdürünün kadınlar günü mesajı ve selamını ileten polis ekipleri meslektaşlarına karanfil ve şal hediye etti.

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