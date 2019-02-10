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"Kadın Olmanın Günahı" isimli belgeselin Ankara gösterimi yapıldı

Cumhuriyetin ilk yıllarında "Türk Kadınlar Birliği"ni kuran Nezihe Muhiddin'in kadın hakları için verdiği mücadelenin anlatıldığı belgesel, CerModern'de izleyiciyle buluştu - Filmin yönetmeni Ümran Safter:- "Belgesel film, o dönemin kadınlarına ve Nezihe Muhiddin'e vefa borcu diye düşünüyorum. Sadece Nezihe Muhiddin değil, cumhuriyetin ilk dönemlerindeki bütün kadın kuşağı çok önemli ve zorlu mücadele vermişler"

10 Şubat 2019 Pazar 18:25
"Kadın Olmanın Günahı" isimli belgeselin Ankara gösterimi yapıldı

ANKARA (AA) - Cumhuriyet tarihinin ilk yıllarında "Türk Kadın Birliği"ni kuran Nezihe Muhiddin'in kadın hakları için verdiği mücadelenin anlatıldığı "Kadın Olmanın Günahı" isimli belgeselin Ankara gösterimi yapıldı.

Nezihe Muhiddin'in hayat hikayesini konu alan, yönetmenliği ve yapımcılığını Ümran Safter'in üstlendiği, senaryosunu Ahsen Diner'in yazdığı uzun metraj belgesel film, CerModern'de gösterime sunuldu.

Belgeselin gösterimine, çok sayıda akademisyen ve yazarın yanı sıra kadın kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

- "Nezihe Muhiddin'e vefa borcu"

Yönetmen Ümran Safter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muhiddin'in, cumhuriyet tarihinde önemli bir isim ve kadın hakları açısından önemli bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Muhiddin'in cumhuriyet tarihindeki ilk siyasi parti girişimlerinden "Kadınlar Halk Fırkası"nı ilan ettiğini, sonrasında fırkanın reddediliş sürecini yaşamasına rağmen yılmayarak Türk Kadınlar Birliğini kurduğunu anlatan Safter, şunları kaydetti:

"Nezihe Muhiddin kadınların seçme ve seçilme özgürlüğü için ciddi anlamda mücadele etmiştir. Çok iyi bir entelektüel, gazeteci, yazar. Muhiddin kadın dergileri çıkarmış, romanlar yazmış ve hayatının büyük bir bölümünü kadınlara vakfetmiş bir kadın. Biz de bundan yola çıktık. Niye Nezihe Muhiddin'in hikayesini bir belgesel film yapmayalım dedik. Filmi, o dönemin kadınlarına ve Nezihe Muhiddin'e vefa borcu diye düşünüyorum. Zorlu bir zamanda, çok zorlu bir mücadele vermiş bu kadınlar. Sadece Nezihe Muhiddin değil, cumhuriyetin ilk dönemlerindeki bütün kadın kuşağı çok önemli ve zorlu mücadele vermişler."

Safter, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla hazırlanan uzun metrajlı filmin bir yıl gibi bir sürede yapım aşamasının tamamlandığını vurguladı.

- "Animasyon, canlandırma ve röportaj bir arada"

Çekimleri İstanbul, Ankara ve ABD'nin Boston kentinde yapılan filmde, pek çok kadın tarihçi, akademisyen, yazarla röportajlar yaptıklarını belirten Safter, "Kütüphanelerde çok fazla teşrikimesai yaptık çünkü Nezihe Muhiddin ile ilgili biyografik çalışma yoktu. En çok bu bizi zorladı. Kadınlar Halk Fırkasından sonra Kadınlar Birliğini kuruyor. Bir komployla birlikten uzaklaştırılıyor ve yalnızlaştırılıyor. 1950'lerden sonra Muhiddin'e dair belgelere ulaşmaya çalıştık." bilgisini aktardı.

Tiyatro oyuncusu Aysel Yıldırım'ın, Nezihe Muhiddin'i canlandırdığı filmde animasyona da yer verildiğini dile getiren Safter, canlandırma, animasyon ve röportajlardan oluşan bir belgesel sunduklarını söyledi.

Safter, İstanbul'da 5 Aralık'ta galası yapılan filmin, sırasıyla Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bir film festivalinde ve Kadın Eserleri Kütüphanesi'nde gösterildiğini, Türkiye'deki dördüncü gösteriminin de Ankara'da yapıldığını kaydetti.

- Yurt içi ve dışındaki festivallere gidecek

"Kadın Olmanın Günahı" adlı belgesel, cumhuriyet tarihinin ilk siyasi parti girişimlerinden Kadınlar Halk Fırkasını kuran, hayatına 20 roman ve 300 hikaye sığdıran Nezihe Muhiddin'in hayat mücadelesini gözler önüne seriyor.

Nezihe Muhiddin'in hayatının son senelerini yalnızlık içerisinde geçirmesinin de anlatıldığı belgeselin çekimleri İstanbul, Ankara ve Boston'da gerçekleştirildi. Belgeselde, Nezihe Muhiddin'i ve kadın hakları mücadelesini Yaprak Zihnioğlu, Fatmagül Berktay, İpek Çalışlar, Senem Timuroğlu, Lerna Ekmekçioğlu, Nükhet Sirman, Müge Telci, Yeşim Arat başta olmak üzere kadın akademisyenler anlattı.

Ekim Medya tarafından Bertan Özer'in görüntü yönetmenliğinde çekilen belgeselin animasyonları ise İngiliz sanatçı May Kindred Boothby imzası taşıyor.

Yaprak Zihnioğlu'nun tarih danışmanlığında tamamlanan belgesel, izleyici ile Türkiye ve yurt dışındaki çeşitli film festivallerde buluşmaya devam edecek.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 18:25
  1. Kadın Olmanın Günahı
  2. Nezihe Muhiddin
  3. yönetmenliği Ümran Safter

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