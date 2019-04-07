Kadın öğretmen evinde öldürülmüş halde bulundu

Mersin’de özel bir okulda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan 38 yaşındaki Eda K., evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, özel bir okulda Türkçe öğretmeni olarak görev yapanEda K., merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Fatma Eser Apartmanı’nın 12. katındaki evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.Boşanma aşamasında olduğundan yaklaşık 1 yıldan uzun süredir eşindenayrı yaşadığı öğrenilen genç öğretmenin cesedi, birlikte yaşadığı 6yaşındaki kızı tarafından odasında bulundu.

Kızının çığlıklarını duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine giden polisekipleri, çilingir vasıtasıyla girdiği evde, genç öğretmenin bir çok yerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Eda K.’nin cenazesi, cumhuriyetsavcısının incelemelerinin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi TıpFakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin cinayetle ilgili çalışmaları sürerken, çevredeki vatandaşlardan ve bölgedeki güvenlik kameraları görüntülerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda bir kişinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğübildirildi.