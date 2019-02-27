Kadın müşteriden bıçaklı soyguncuya çekpaslı müdahale Mersin’in Tarsus ilçesinde bıçaklı bir kişi, soymak için girdiği marketi kadın müşterinin çekpasla gösterdiği tepkiden dolayı soyamadan kaçtı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde bıçaklı bir kişi, soymak için girdiği marketi kadın müşterinin çekpasla gösterdiği tepkiden dolayı soyamadan kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde markete girerek kasaya yönelen 25 yaşlarındaki N.K. isimli kişi kasiyere bıçak çekerek, kasayı açmasını istedi. Kasiyer, kasanın şifresini bilmediğini söyledi. Bıçaklı soyguncu, bunun üzerine bağırarak kasayı açmasını 50 TL’ye ihtiyacı olduğunu söyleyerek tepki gösterdi. Kasiyer mağaza müdürüne seslenerek kasanın anahtarını getirmesini istedi. Mağaza müdürünün soyguncuya sakin olmasını anahtarı getireceğini söylemesinin ardından marketteki müşteriler de bıçaklı soyguncuya tepki gösterdi. Müşterilerden bir kadın marketin çalışanının getirdiği çekpasla soyguncuya saldırdı. Bunun üzerine soyguncu korkarak marketten kaçtı.

Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen N.K. Tarsus ilçe jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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