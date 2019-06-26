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Kadın muhtar sonunda pes etti, binayı boşalttı

Antalya’nın Kemer ilçesinde kullandığı muhtarlık binasının yarısına taşımacılık kooperatifi getirilmesine karşı çıkan ve binanın kilidi kırılıp anahtar değiştirilmesine gözyaşları içinde tepki gösterip şikayetçi olan kadın muhtar Münevver Erkal, yaşadıklarına dayanamayıp binayı boşalttı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 16:09
Kadın muhtar sonunda pes etti, binayı boşalttı

Antalya’nın Kemer ilçesinde kullandığı muhtarlık binasının yarısına taşımacılık kooperatifi getirilmesine karşı çıkan ve binanın kilidi kırılıp anahtar değiştirilmesine gözyaşları içinde tepki gösterip şikayetçi olan kadın muhtar Münevver Erkal, yaşadıklarına dayanamayıp binayı boşalttı. Çiçeklerini, tabelasını, mazbatasını ve Atatürk fotoğrafını alan kadın muhtar binadan ayrıldı.


Kendisine resmi yazı gönderilmeden, tebligat yapılmadan yıllardır muhtarlık olarak kullanılan binanın yarısını bir tur kooperatifine tahsis edildiğini iddia eden kadın muhtar Münevver Erkal, belediye görevlilerinin bina içine duvar örerek ikiye bölme girişimine itiraz etti. Polise ve Fen İşleri yetkililerine “Elinizde belge var mı karar var mı?” diye soran Erkal, sonunda dayanamayıp binayı boşaltacağını söyledi.


Kemer Kaymakamı Hüseyin Karameşe ile görüştüğünü, durumdan haberdar ettiğini ve belediyenin duvar örmesinin boşuna masraf olacağını söyleyen Erkal, “Belediyeyi boşuna masrafa sokmalarının gereği olmadığını söylüyorum. Ben zaten çıkacağımı beyan ettim. Belediyeye evrağımı verdim. Gelen sorumluya bunları söyledim ama prosedür gereği duvarı çekmek zorunda olduklarını söyledi” diye konuştu.


Uygulamanın dayanaksız ve kanunsuz olduğunu öne süren Erkal, “Şu anda verilmiş meclis kararı veya resmi bir karar hiçbir şey yok. Kaldı ki benim evraklarım var orada onlara cevap verilmesi lazım ama hiçbir konuda hiçbir şey yok. Ben cevaplarını bekliyorum gelsinler ellerinde kağıtlarıyla tamam her şeye varım. Ama ellerinde bir tebligat yok bir kağıt yok. Türkiye Cumhuriyeti, kanunlarla yönetiliyor” dedi.


Kemer Belediyesi’nin gönderdiği kamyonete eşyalarının yerleştirilmesine yardım eden Münevver Erkal, önce çiçeklerini dışarıya çıkarttı, sonra duvardaki Atatürk fotoğrafını, mazbatasını ve resmi müdür beratını kucaklayıp kamyonete götürdü. Erkal, eşyaların kamyonete yerleştirilmesinden sonra kapının yanındaki tabelası da sökerek binayı terk etti. Münevver Erkal, eşyaları şimdilik evine götüreceğini ve bir yer bulana kadar gerekirse çadır kuracağını veya evinin altındaki restorandaki bir masayı kullanarak hizmete devam edeceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 16:09
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