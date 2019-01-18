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Kadın muhtar adaylarından ortak seçim çalışması

Kırşehir'de farklı mahallelerdeki 12 kadın muhtar adayı, seçim çalışmalarını birlikte yürütüyor

18 Ocak 2019 Cuma 15:30
Kadın muhtar adaylarından ortak seçim çalışması

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de farklı mahallelerden muhtar adayı olan 12 kadın, ortak çalışma yapıyor.

Mahallelerine kadın eli değmesi için mücadele veren adaylar, siyasi partilerin yanı sıra resmi kurumları da birlikte ziyaret ediyor. Kadın adaylar, Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret ederek, projelerini anlattı.

Vali Akın, kentteki 14 mahallenin 12'sinde kadın muhtar adayı bulunmasının Kırşehir'in demokratik olgunluğa eriştiğinin göstergesi olduğunu belirtti.

Mahalli idareler seçiminde kadın muhtar adayı sayısının fazlalığına sevindiğini dile getiren Akın, şunları kaydetti:

"Kadınlarımızın muhtar adayı olarak toplumsal ve siyasi hayata katılmaları, ilimizin gelişmişliğinin kanıtıdır. Mahallelere kadın eli değmesi, kültürel ve sosyal açıdan katkı sağlayacaktır. Muhtar olarak görev alacak kadınlar, mahallenin sorunlarına gösterdikleri ilgi ve olaylara pozitif bakış açılarıyla mahalle ve kentin ilerleyişine de olumlu yön vereceklerdir. Türk milleti olarak kadınlara büyük değer vermekteyiz. Hayatın her alanında her türlü fedakarlıklarla yaşamlarını sürdüren ve bizleri sabırla büyütüp bugünlere getiren de kadınlardır. Yaklaşan seçimde kadın adaylarımıza başarılar diliyorum. Muhtarlarımız, vatandaş ile devlet arasında köprü vazifesi kuran önemli kişiler. İnanıyorum ki seçimi kazanan kadın muhtarlarımız da ilimiz için faydalı işlere imza atacaklardır."

Adaylar adına konuşan Sevgi Bektaş da kadınların her alanda olduğu gibi, muhtarlık görevinde de başarıya ulaşacaklarını dile getirerek, kendilerine destek veren Vali Akın'a teşekkür etti.

Kırşehir'de ilçelerden Çiçekdağı'nda Yenişehir ve Akçakent'te Mahsenli mahalleleri ile Özbağ beldesi Yeni Mahalle'de kadın muhtarlar görev yapıyor.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 15:30
  1. kadın muhtar adayları
  2. Kırşehir
  3. Kırşehir Valisi İbrahim Akın

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