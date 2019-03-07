Kadın muhtar adayları birbirleri için oy istedi

BATMAN (AA) - Batman'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya gelen 25 kadın muhtar adayı, birbirlerine ait broşürleri dağıtarak seçmenden oy istedi.

31 Mart'taki yerel seçimlerde muhtar adayı olan, mahallelerine en iyi hizmeti verme vaadiyle çalışmalarını sürdüren muhtar adayı 25 kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir otelde bir araya geldi.

Seçim yarışını bırakıp evlerinde hazırlayıp getirdikleri pastalarla birbirlerini ağırlayan kadınlar, çay içip sohbet etti.

Kadınlar daha sonra sokak sokak gezip, çarşı pazar dolaşarak birbirlerine ait broşürleri dağıttı, seçmenden bu kez birbirleri için oy istedi.

Kadınlar gösterdikleri dayanışmayla örnek oldu.

- Birbirlerinin broşürlerini dağıttılar

Kardelen Mahallesi muhtar adayı Raife Beyaz, yaptığı açıklamada, ilk sakinlerinden olması nedeniyle yaşadığı mahallenin sorunlarını da iyi bildiğini söyledi.

"Daha temiz ve sorunsuz bir mahalle için ben de varım." diyen, Beyaz, mahallesinde kadın odaklı projeleri hayata geçirmek istediğini belirtti.

Beyaz, broşürlerin altına telefon numarasını yazdığını, bunun da samimiyetin bir göstergesi olduğunu aktardı.

- "Erkeklerden de destek istiyoruz"

Gültepe Mahallesi muhtar adayı Ebru Yayğav, mahalledeki sorunların çözümü için aday olduğunu dile getirdi.

Yayğav, "Kadınlardan olduğu gibi erkeklerden de destek istiyorum. Mahallemizin birçok sıkıntısı var. Pazar eksikliğini gidereceğim, kadın kompleksleri kazandıracağım. Azalarımla eksiklerin giderilmesi için çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Mahallelerinde çocuk parkı ve yeşil alan bulunmadığını anlatan Sağlık Mahallesi muhtar adayı Fatma Türkan da seçilmesi halinde bu eksiklerin giderilmesine yönelik çalışacağını belirtti.

Türkan, gerek Valilik gerekse de belediye ile sürekli iletişim halinde olacağını dile getirerek, "17 bin nüfuslu 5 bin 742 seçmeni olan bir mahallemiz var. Hala çocuklarımızı götürebileceğimiz bir parkımızın olmaması, yeşil bir alanımızın, taziye evimizin olmaması, yollarımızın köstebek yuvası gibi olması, sokak lambalarımızın yanmaması, bütün bu sorunların çözümü için aday oldum." şeklinde konuştu.

Kendisi gibi aday olan kadınları tebrik eden Şirinevler Mahallesi muhtar adayı Şenay Çiftçi ise seçildiği takdirde mahallesine yönelik talepleri yerine getirmek, eksiklikleri gidermek için hizmet sunacağını kaydetti.