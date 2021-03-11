'Kadın müftü yardımcıları, vaizeler Kız Kur'an Kursu öğretmenleri (öğrencileri) huzur sizlerle daha da güzeldir'

Sizler de görevlerinizi ifa ederken, hemcinsleriniz içerisinde olmalısınız. Bugün adet haline gelmiş; kadınların altın günleri, akraba günleri, hatim günleri, Yasin-i Şerif okuma günleri, Mevlid günleri, gelin alma ve sonrası günleri, ölüm, evlenme, doğum yıldönümü günleri, bayram günleri, Sakal-ı Şerif ziyaret günleri, yerel adetler günleri... Ve benzeri daha bir hayli araya gelmeye sebep olan günler vardır.



Bugünlerde kadınların arasında bulunmanız, sizler için tam bir fırsat olmalı. İslam’ı tebliğ için, arayıp da bulamadığınız günler olmalı. Sizler İslam’dan, Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem’den, muhterem’e eşleri annelerimizden, sahabelerden, sahabe annelerimizden, ulu kişilerden, tarihe mal olmuş Nene Hatun’lardan, Kara Fatma’lardan, iyi bir anne olmanın yollarından, iyi bir eş olmanın kurallarından, güzel komşuluklardan, cennete girmek, Cemalullah’a kavuşmak için yapılması gerekenlerden, gıybetten, dedikodudan, kindarlıktan, hasetlikten uzak durmanın gerekliliğinden, namaz kılmanın faziletlerinden, tesettürün ilahi bir emir olduğundan ve buna benzer İslami bir sürü daha güzelliklerden bahsettikçe, “inanın yeni sürülmüş tarlanın yağan yağmuru içine emdiği gibi”, sizin anlattıklarınızı akıllarına, kalplerine, ruhlarına yerleştirecekler. Adeta emdireceklerdir. Sizlerin sorumluluğu, erkek görevlilerden katbekat daha fazladır.. Sizlerin İslami tebliğleri ile yuvalar mutlu, çocuklar edepli, eşler tatlı, işler bereketli, ibadetler isabetli, milletimiz saadetli olur inşallah. Nasıl mı? Oturduğunuz binada, sizi tanıyanlar yanında adınız, “Hoca Hanım”dır. Gün tertipleyiniz, ziyaretleşiniz, ziyafetleşiniz. Şunu iyi biliniz ki, sosyete bir kadını İslama ısındırmak; kırsal kesimlerdeki, varoşlardaki, gecekondulardaki oturan abdestli, namazlı bir kadını, bildiği yanlıştan döndürmekten daha kolaydır. Maalesef çoğu insanımız, hurafelere verdiği değeri, farzlara, sünnetlere vermiyor. Veremiyor.(istisnalar kaideyi bozmaz.)



Başı açık olan, namaz kılmayan, rujlu, makyajlı, ojeli kadınlara hiç çekinmeden yaklaşınız. Onlarla dostluk kurunuz. İlk etapta onların inancına, kılık kıyafetine hiç karışmayınız. Zaman ilerledikçe, onlar sizden merak ettiği şeyleri sormaya başlayacaktır.



Siz Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellemin: “Kolaylaştırınız zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz nefret ettirmeyiniz” Hadis-i Şerif’ine göre hareket ediniz. Siz bu metotla yaklaştıkça, onlar size daha fazla yaklaşacak. Hatta başka arkadaşlarını da yanlarına alarak, sizden bir şeyler öğrenme ihtiyacı duyacaklar. Sizden kitap isteyecekler. Hangi kitapları okumaları gerektiğini soracaklar. Namaz surelerini öğretmenizi isteyecekler. Kur’an okumayı öğretmenizi isteyecekler. Sizinle olan dostlukları devam ettikçe, sizin programlarınıza katılmak isteyecekler.



Siz onlardan yapmaları için bir şey istememeye çalışınız. Hep onlar sorsunlar, onlar istesinler. Onlarda var olan Allah korkusu, Allah sevgisine, Peygamber sevgisine, İslâm’ı, ibadeti, iyiliği, sevmeyi, bunlardan haz almaya başladıklarını göreceksiniz. Kuşkuları, korkuları,umutsuzlukları, umursamazlıkları, nefretleri bir bir azalacak. Sevgiye, umuda, hayattan zevk almaya başlayacaklar. Bu değişiklikleri sizler de göreceksiniz.



Onları asla cehennemle, yanmakla korkutmayınız. Ürkütmeyiniz. Zebanilerin eline teslim etmeyiniz. Allah’ımızın, kul hakkı dışında affedici ve bağışlayıcı olduğunu, olabileceğini söyleyiniz. “Allah’ın rahmetinden umut kesmemelerini” bildiriniz Allah’ın bağışlayıcı, koruyucu, affedici olduğunu, beyinlerine iyice yerleştiriniz. Allah’ın sıfatlarının, isimlerinin anlamlarını vererek, onları rahatlatınız. Tövbe kapısının Müslüman için açık olduğunu söyleyiniz.



Sizler, erkek görevlilerden daha avantajlısınız. Yaratılışınızdaki müşfiklik, analık duygusu, rikkatlik tebliğ metodunuzu “İslamca” kullanırsanız, üzümün on döndüğü gibi, dinleyenleriniz arta arta çoğalacaktır.



Böylece kadına ulviliğini, analığını, nasıl evlilik yapması gerektiğini, evlilikteki mutluluğunu nasıl devam ettireceğini, karı koca hakkını, çocuklarının ahlakını, eğitimini, İslami giyinmenin gerekliliğini,komşuluk haklarına riayet etmenin önemini, sağlıklı yaşamanın yollarını, israfsızlığı, insaflı olmayı, haramı, helali, kul hakkına tecavüz etmemeyi ve benzeri tüm güzellikleri öğretmiş olacaksınız. Böyle olunca da yuvalar mutlu olacak. Milletimiz de mutlu olacaktır. Çünkü milletin çekirdeği, temeli ailedir. Ailede, ailelerde huzur, millette huzur demektir. İslam’da:” Bilmediğiniz şeyin arkasına düşmeyiniz” buyurulmaktadır. Kişi bilmediği şeye düşman olurmuş. Toplumda İslami kurallara, İslami yaşantılara karşı olan nice insanlar, bilmedikleri için karşı çıkmaktadırlar. Eminim ki bilmiş olsalar, onlar da Allah’ımızın güzel olduğunu, koyduğu kuralların da kulları için güzel olduğunu, güzellikleri sevdiğini bilecekler. Allah’ın emirlerine, Resulullahın sünnetlerine güzelce sahip çıkacaklar.



Dini konularda tebliğ görevinde bulunanlar, Peygamberi metotlarla görevlerini ifa ederler, yaşantılarında örnek olurlarsa, inanıyorum ki, Allah’ımızın kurallarına kayıtsız kalanlar, Resulullah’ın sünnetlerine tahammülsüz olanlar, birer birer azalarak, eşref-i mahlukat olan insanda, “inanma” inancını yaşama ve inandıklarına göre amel etme arta arta devam edecektir. Allah’ın emirlerini güzelce tebliğ etmek sizlerden, hidayete erdirmek ise Allah’tandır.



İmamlar ve müezzinler, dini hizmet veren zevat içerisinde, halkın arasında en fazla bulunanlardır. Baştaki 16 maddede belirttiğim hususlar, imam ve müezzinler için de geçerlidir. Bunlara ilaveten: İmam ve müezzinin sesi Kur’an-ı Kerim’i okumaya müsait olmalı. Çünkü halkımızın kahir ekseriyeti, Kur’an’ın manasından ziyade, imamın veya müezzinin sesindeki güzellikten etkilenir. Müezzinin ezan okumasındaki ses ve makama riayet, namaz kılanları camiye çeker. Namaz kılmakta isteksiz olanları, namaz kılmaya ve camiye yönlendirmeye vesile olabilir. İmam ve müezzin camiye erken gelmeli. İmam namaz öncesi veya sonrası cemaatini( bilhassa sabah namazı öncesi) Kur’an-ı Kerim okuyarak, mealini vererek, hatta yorumunu da yaparak aydınlatmalıdır.



Müezzin ezanı kendisi okumalıdır. Ezan okumayı merkezi sisteme havale etmek -bence- doğru değildir. Çoğu müezzinimiz ezanı makamı ile okuyamaz duruma düşmüşlerdir. Minareye çıkmadığınıza göre, ezanı okuma zahmetine de lütfen katlanınız. Ezanı güzel okuyabilmek için eğitim alınız. Ses rahatsızlığınız varsa mazursunuz. Yoksa değilsiniz.



Selatin camilerde görev yapan imam ve müezzin, daha hassas olmalıdır. Kültürü, değişik cemaat bulunacağından, ayetleri tecvid kurallarına uygun, ta’dil-i erkana riayetinde daha dikkatli olmalıdır. İşlediği konuları iyi seçmeli, işlenen konularda aktüalitelik ve zamanın ihtiyaçları aranmalıdır. Hutbe, halkı yani cemaati tatmin edecek şekilde icra edilmelidir. Ses düzeni çok iyi ve net ses vermelidir. Hocaların sesleri iyi duyulmazsa, cemaat sohbetleşmeyi tercih eder hale gelir. İmam, camisinde genç cemaatin olmasını, kendisinde dini bir sorumluluk görmeli. İmam Hatip Lisesi idarecileri ve öğretmenleri, Kur’an kursu öğretmenleri, ebeveynlerle görüşerek, gençlerin camilere gelmelerini sağlamalıdır. Gençlere imamlık, müezzinlik yaptırılmalı. Sorumluluk verilmeli. Diğer okulların gençlerinin ve serbest gençlerin ise camiye gelmeleri için yapılacak her türlü gayret, İslami kurallara bağlı olarak tebliğ edildikçe, hüsn-ü kabul görecektir. İmam, namaz kıldırıp evine çekilmemelidir. Cemaatini dini, sosyal, kültürel konularda aydınlatabilmelidir. Merkezi camilerden gelen ses düzenekli vaazlar, cemaatin hocayı görmemesi, ses cihazının sesi net duyuramaması, cemaatin konuyla ilgilenmemesine sebep oluyor. Cemaatin hocayı görmesi bile, zaten 15-20 dakika ancak dikkatini toparlayabiliyor. Bu durumun önlenebilmesi için, imamlarımız kendilerini yetiştirmeli. Zaman zaman camilerindeki kürsülere kendileri çıkmalıdır. Cemaatlerini kendileri aydınlatmalıdır. Bu ciddi bir sorumluluktur. İstisnalar kaideyi bozmaz ama, imamlarımızdan kendilerini “sadece namaz kıldırma memuru” görenler varsa (İnşallah yoktur) inançlarını, şuuurlarını, sorumluluk anlayışlarını test etsinler. Ettirsinler. Cemaatine, muhatap olduğu kişilere, dini hususlarda tebliğde bulunma görevinden hiçbir imam veya diğer görevliler, “yapamam, başaramam mazeretine sığınamaz.” Yeter ki gayret etsinler, Allah yardımcıları olur inşallah. Eskiden yasaları kanunları yoktu. Şimdi -hamdolsun- yasaları da var, kanunları da var. Verdiği hizmetlerde arkalarında duran, duracak olan nice yetkililer var. Yeter ki hizmet, İslam’a, İslami kurallara uygun olarak yapılsın. “Allah rızası, halkın memnuniyeti için hizmet edin, ter dökün, çaba sarf edin” diyebilen, diyebilecek olan, bu konuda yetkili nice siyasi, dini yetkililer ve amirler vardır. Bu durumun olduğunu bilmeyen görevlilerimiz yoktur. Yeter ki, Allah rızası için görevinizin ehli, liyakatlisi olunuz. Hizmetinizi aksatmadan yerine getiriniz. Hal böyle iken, İslami, kültürel sosyal, sevecen tebliğine, azmine ayak uyduramayan görevlilerimiz varsa, ciddi vebal altındadır. Kendilerini Allah katında sorumluluktan kurtaramazlar. İzninizle işi biraz daha ileri götürelim.

Allah aşkına, şuurlu bir müslüman olarak düşünelim. Geçmiş yıllardaki, dini hizmetleri vermekle görevli olan kişiler olarak, görev yapmanızdaki çektiğiniz sıkıntıları, halkın içerisinden veya resmi görevlilerden size yapılan muameleleri, uğradığınız hakaretleri, hakir görülmelerinizi, kılık ve kıyafetlerinize yapılan uygulamaları iyice bir düşününüz, düşünelim. AAAH! AH! Sayın sayabildiğiniz kadar. Tekrar söylüyorum. Allah aşkına düşününüz. Düşünelim. Son 15-20 yıl içerisinde, milli ve manevi değerlerimize bağlı olarak hizmet etmek istedik de devlet ve hükümet yetkililerimizden hangisi karşı çıktı veya çıkabilir. Yani hizmet vermek isteyen resmi veya gayri resmi kişilerin, en rahat çalışacağı ve çalıştığı ortam ve destek hamdolsun vardır. Devam ediyor. Yeter ki çalışanlar samimi, hizmetleri İslam’a uygun olsun. Yaşantımız da İslam’a uygun olursa (amiyane tabirle) tadından yenmez olur. Allah cümlemizi hakka tabi, batıldan uzak eylesin.(Amin)