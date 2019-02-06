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Kadın Milli Golbol Takımı, namağlup birinci

- Kadın milliler, Japonya'daki Uluslararası Elit Takımlar Turnuvası'nda yenilgisiz ilk sırayı aldı

06 Şubat 2019 Çarşamba 12:33
Kadın Milli Golbol Takımı, namağlup birinci


ANKARA (AA) - Kadın Milli Golbol Takımı, Japonya'da düzenlenen Uluslararası Elit Takımlar Turnuvası'nda namağlup birinci oldu.

Milliler, turnuvada ABD, Brezilya ve ev sahibi Japonya ile mücadele etti. Finalde Japonya ile karşılaşan Kadın Milli Golbol Takımı, rakibini 3-0'lık sonuçla geçti ve turnuvayı namağlup birinci tamamladı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, yaptığı açıklamada, milli takımın elde ettiği birinciliğin beklenen bir sonuç olduğunu belirterek, başarılı performanslarını sürdüreceklerini söyledi.

Kadın Milli Golbol Takımı'nın dünyanın en iyi ekipleri arasında yer aldığına dikkati çeken Sayyıdan, "Millilerimiz, bir kez daha başarılı bir sonuç elde etti. Şimdi hedefimiz 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları olacak. 2016 Olimpiyatları'nda olduğu gibi Tokyo'da da altın madalya kazanacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 12:33
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