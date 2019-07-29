"Kadın Mesleki Eğitim ve İş Atölyesi Projesi geçer not aldı

Akçadağ Belediyesi tarafından hazırlanan ve Japonya Büyükelçiliği yerel projelere hibe programı kapsamında değerlendirilen Akçadağ Kadın Mesleki Eğitim ve İş Atölyesi projesi ön incelemeden geçer not aldı.

Akçadağ Belediyesi’nin Akçadağ’da Kadın Mesleki Eğitim ve İş Atölyesi projesini hayata geçirmek için yaptığı girişimler sonuç vermeye başladı. Japonya Büyükelçiliğinin yerel projelere hibe programı kapsamında değerlendirilen proje ön incelemeden geçti. Proje kapsamında Japonya Büyükelçiliği Ekonomi Bölümü İkinci Katibi Diplomat Toshifumi Endo ve Hibe Programı Danışmanı Gözde Gülşah Baskın, projeye ait Akçadağ’a ziyaret gerçekleştirdiler.Yapılan ziyaretlerde Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan ile bir araya gelen Japonya Büyükelçiliği Ekonomi Bölümü İkinci Katibi Diplomat Toshifumi Endo ve Hibe Programı Danışmanı Gözde Gülşah Baskın, projeyle ilgili fikir alışverişinde bulundular. Akçadağ Belediye Başkanı Kazgan, yapılan projenin değerlendirmede ön incelemeyi geçmesinden dolayı memnun olduklarını belirtti.

Ziyarette Akçadağ’ın yöresel lezzetlerini tadan Japonya Büyükelçiliği Ekonomi Bölümü İkinci Katibi Diplomat Toshifumi Endo ve Hibe Programı Danışmanı Gözde Gülşah Baskın ve beraberindeki heyete Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan daha sonra Kayısı ikramında bulundu.

Japonya Büyükelçiliği yerel projelere hibe programı kapsamında hazırlanan ve ön incelemeden geçen Kadın Mesleki Eğitim ve İş Atölyesi projesinde kadınlara yönelik; Hazır giyim atölye işçiliği, dikiş nakış kursu, bilgisayar kursu, halı kilim dokumacılığı kursu, resim kursu, okuma-yazma kursu, ebru sanatı kursu ve aşçılık kursu verilecek.