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Kadın Meclislerinden 8 Mart açıklaması

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Malatya Kadın Meclisleri tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yapılan açıklamalarda, kadınların yalnız olmadığına vurgu yapıldı.

08 Mart 2019 Cuma 17:43
Kadın Meclislerinden 8 Mart açıklaması

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Malatya Kadın Meclisleri tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yapılan açıklamalarda, kadınların yalnız olmadığına vurgu yapıldı.


Malatya Valili önünde yer alan Kapalı Çarşı Üstünde toplanan Platform üyeleri adına konuşan Avukat Zeynep Ayça Kartaca, Malatya Kadın Meclisi olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bir araya geldiklerini söyledi. Kartaca, “Hergün kadınların kör bir şiddetle bastırılmaya çalışıldığı, her gün kadınların vahşice öldürüldüğü ülkemizde bizim için her gün 8 Marttır. Dünyanın her yerinde bugüntüm meydanlar kadınlarla dolacak. Hiç bir kadın asla yalnız yürümeyecek” ifadelerine yer verdi.


Kadınlar olarak şiddetin olmadığı şehirler istediklerini belirten Kartaca, “2018 yılında 440, 2019 yılının ilk iki ayında 74 kadın kendi hayatına dair karar vermek isterken öldürüldü. Yüzde 30’u ise intihar veya kaza diyerek üzeri kapatılmaya çalışılan şüpheli ölümler olarak kayıtlara geçmiştir. Bu yüzden hep birlikte 6284 sayılı kanunu tam uygulatmaya çalışarak, her birimiz üstümüze düşeni yapıp kadın cinayetlerini, kadın şiddetini durduracağız” şeklinde konuştu.


Malatya da bu yıl ocak ayında eşi ile boşanma sürecinde tüfekle öldürülen anne-kız Sibel Gülbaba ve Fatma Yıldırım için bulunduklarını belirten Karaca, "20 kattan aşağı atılarak öldürülen ve ardından intihar etti diye üstü kapatılmaya çalışan Şule Çet için buradayız. Hukuk Fakültesinde öğrencisi tarafından canice öldürülen Ceren Damar için buradayız. Canice öldürülen Münevver Karabulut için buradayız. Canice öldürülen Özgecan Aslan için buradayız. Öldürülen bütün kadınlar için buradayız.


Bizler artık ‘Öldürülmediğimiz şehirler istiyoruz’ özgürce yaşayacağımız, çalışabileceğimiz, geçinebileceğimiz ve yönetebileceğimiz şehirleri hep birlikte ortak mücadelemizle kazanacağız diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 17:43
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