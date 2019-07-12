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Kadın Meclisinin Yeni Başkanı Demirözer

Karesi Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısında Kadın Meclisi Başkanlığına seçilen Hilal Demirözer Yarbaoğlu görevi İlknur İnan’dan devraldı.

12 Temmuz 2019 Cuma 10:04
Kadın Meclisinin Yeni Başkanı Demirözer

Karesi Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısında Kadın Meclisi Başkanlığına seçilen Hilal Demirözer Yarbaoğlu görevi İlknur İnan’dan devraldı.


Karesi Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı, Karesi Belediyesi Meclis Salonunda yapıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ardından başlayan toplantıda Divan Kurulu Seçimi yapıldı. Seçimlerde Divan Başkanlığına Nursel Sever seçilirken, Nilüfer Selvi ve Süreyya Eray ise divan üyesi olarak görev aldı. Kadın Meclisi Tanıtım filminin gösterildiği genel kurulda Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı İlknur İnan bir konuşma yaptı.



İnan: “Kadın eli değmiş gibi güzel işlere imza attık”


Kent Konseyi Kadın Meclisi’nde 5 yılda yaşanan tecrübelerin hayatın her anlamına anlam kattığını söyleyen İnan, Karesili kadınlara yeni ufaklar açmak için çalıştıklarını belirtti. Birçok projeye imza attıklarını hatırlatan İnan, “Eminim ki seçilecek olan meclis başkanımız ve yürütme kurulu üyelerimiz de Karesili kadınlarımızın sesi olacak. Kadın eli değmiş gibi güzel, işlere imza atacaklar. Birçok projeye imza atmanın gururunu yaşadık. Kâh gittiğimiz evlerde ağladık, kâh tebessümün izlerini ardımızda bıraktık. Bu vesileyle tanıştığımız herkese teşekkür ederim. Kadının adının her yerde başarıyla anıldığı bir dünya diliyorum” diye konuştu.



Akkol, “Ülkemize katma değer sağlayan kadınlarımızdır”


İnan’ın ardından Karesi Kent Konseyi Başkanı Şaban Akkol, bir konuşma yaparak katılımcılara hitap etti. Kent Konseylerinin kente gönüllü katkı anlamında bir duruşu ifade ettiğini belirten Akkol şunları söyledi: “İçinde yaşadığımız ilçemizin kalkınmasından, huzurundan, gelişmesinden hepimiz sorumluyuz. Biliyorum ki kadınlarımızın karar alma süreçlerine katılımı, yaşadıkları şehre dair aidiyet bilinçlerinin güçlenmesi, yardımlaşmaları, sosyal ve ekonomik alandaki girişimciliklerini güçlendirilmesi, temsili gibi faaliyetlerde Karesi Kent Konseyi önemli bir rol üstlenecektir. Bizler geçmişimizin birikimini doğru değerlendirerek, geleceğimize güvenle bakarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnanıyorum ki zamanı kuran kadınlardır. İnsanlık yeni bir anlam kazanacaksa, bunda kadınlarımızın önemli bir rolü olacaktır. Kadınlarımız fedakarlığın ve merhametin temsilcisidir. Evlatlarımıza emek veren, yetiştiren, onlara kalkan olan kadınlarımızdır. Eşlerine yoldaş olan, aileye umut olan yine kadınlarımızdır. Sosyal ve ekonomik yaşamdaki rolü ile ülkemize katma değer sağlayan yine kadınlarımız ve annelerimizdir. Karesimizde sürdürülebilir bir kalkınma anlayışının hayata geçmesinde bayanlarımıza önemli bir rol ve değer atfedilmiştir. İnanıyoruz ki geliştirdiği projelerle Karesiyi farklı kılacak olan sizler olacaksınız.”



Yeni Başkan Demirözer oldu


Yapılan seçimler sonrası Kadın Meclisi Başkanı Hilal Demirözer Yarbaoğlu başkan olurken, Kadın Meclisi Yürütme Kurulu şu isimlerden oluştu: Ayla Güngör, Filiz Emiroğlu, Sezen Aka, Süreyya Eray, Emine Ergün, Eser Gürkök, Nurgün Çavlan Ermantaş, Canan Kovacıoğlu, Sermin Aslan, Dilek Türker, Nagehan Teke, Asiye Biber, Meral Karahan. Demirözer görevi İnan’dan devralırken, görevi devreden İnan’a teşekkür plaketi verildi. İnan’da Demirözer’e çiçek takdim ederek, görevinde başarılar diledi.


Meclis toplantısına Karesi Kent Konseyi Başkanı Şaban Akkol ve Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın eşi Pelin Orkan’da katıldı.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 10:04
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