Kadın Meclisinden ’Rabia Naz’a Adalet’ eylemi

Giresun Eynesil’de geçen yıl 13 Nisan’da şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Rabia Naz için bugün Malatya’da kadın meclisi tarafından “Gerçek Açığa Çıkarılsın Rabia Naz’a Adalet” eylemi yapıldı.

Soykan Parkında yapılan eylemde gurup adına konuşma yapan Dilara Karaca, ”11 yaşındaki Rabia Naz geçen yıl şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti, evinin önünde cansız bedeni bulundu. Rabia Naz’ın intihar ettiğini ileri sürdüler, ölümünün üzerini kapatmaya çalıştılar" dedi.

Rabia Naz’ın ölümünün birinci yılı olduğunu belirten Karaca, "Düşünün, koskoca bir yıl boyunca hiçbir şüphenin üzerine gidilmedi. Adli Tıp Raporu, ölümün yüksekten düşme değil ’bedensel travma’ sonucu gerçekleştiğini ispatlıyor. Ancak Rabia Naz’a çarpan arabanın kime ait olduğu araştırılmıyor. Baba Şaban Vatan, bir adli tıp uzmanı, polis, savcı gibi çocuğunun ölümünü araştırıyor. Delil toplamaya çalışıyor ama Rabia Naz’a çarpan arabanın sahibi bir türlü araştırılmıyor. Eski belediye başkanının yeğeni, Rabia Naz’a arabayla çarparak öldürülmesi konumunda şüpheli durumda. Ancak hiçbir iddia araştırılmıyor, dava adaletten kaçırılıyor" ifadelerine yer verdi.

Rabia Naz’ın ölümündeki iddiaların araştırılması yerine acılı babanın şikayet üzerine gözaltına alındığını ifade eden Karaca, "Akıl sağlığının yerinde olmadığına karar veriliyor. Aileyi susturmak için jet hızıyla işleyen mekanizmalar, Rabia Naz’ın ölümünün aydınlatılması için asla işlemiyor. Bugün Türkiye’nin birçok meydanında Rabia Naz için adalet istiyoruz. O koltuklarda oturup bu ölümün üzerini örtmeye çalışanlar iyi dinlesin. Biz bu davanın peşini bırakmayacağız. Yapılması gereken bellidir. Rabia Naz için etkin bir soruşturma yürütülmeli, tüm mekanizmalar failleri aklamak için değil bu ölümün açığa çıkarılması için çalışmalıdır” ifadelerini kullandı.