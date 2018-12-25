Kadın mahkumlar duvarı delerek kaçtı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 21 kadın mahkum duvarı delerek firar etti25 Aralık 2018 Salı 14:42
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 21 kadın mahkum, hapishanenin duvarını delerek firar etti.
Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin doğusunda Beni eyaletinde 21 kadın mahkum cezaevinden kaçtı.
Beni Belediye Başkanı Nyoni Bwanakawa, mahkumların cezaevinin duvarı deldiğini, ardından gardiyanları etkisiz hale getirerek kaçtığını söyledi.
Firar eden kadınlar arasında, bölgede faaliyet gösteren silahlı örgütlerle iş birliği içinde olmakla suçlananlar da bulunuyor.
KDC'de son yıllarda mahkumlar, sıklıkla cezaevinden kaçarken daha önce kadınların toplu firarına rastlanmamıştı.
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