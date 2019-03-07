Kadın mahkumlar 8 Mart’ı caz konseriyle kutladı

İSTANBUL(AA) - Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki kadın mahkumlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen caz konserinde gönüllerince eğlendi.



Caz vokallerinden Dilek Sert Erdoğan ve orkestra ekibi, hüküm giymiş kadın mahkumları bir sanat dalıyla bir araya getirmek için düzenlenen “Hükümsüz caz” projesi kapsamında Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla konser verdi.



Cezaevinin etkinlik salonunda düzenlenen konsere, yaklaşık 300 kadın mahkumun yanı sıra cezaevi yöneticileri ile infaz koruma memurları katıldı.



Konserden önce kısa bir konuşma yapan vokalist Erdoğan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü kutlayarak, geçtiğimiz günlerde Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda da konser verdiklerini söyledi. Çok heyecanlı olduğunu dile getiren Erdoğan, “Uzun bir yolculuktu buraya gelmek. Kimimiz hükmünü dışarıda, kimimiz içeride çekiyoruz. Hepinizin emekçi kadınlar günün kutluyorum. Müziğin birleştirici gücüyle çok güzel vakit geçireceğiz.” dedi.



Türkçe ve İngilizce şarkıları kimi zaman sahnede kimi zaman da sandalyelerin üzerinde seslendiren Erdoğan, kadınlarla dans etmeyi de ihmal etmedi.



Şarkılarla doyasıya eğlenen ve dans eden kadınlar, hep bir ağızdan eşlik ettikleri “Sen gelmez oldun” şarkısını söylerken hüzünlendi. Etkinlik salonuna gelemeyen mahkumlar, kapalı devre yayın sistemiyle koğuşlardaki televizyonlardan konseri takip etti.



Renkli görüntülere sahne olan konserin sona ermesinin ardından, kurum öğretmenlerinden Harun Şimşek, mahkumlar tarafından atölyelerde üretilen bir kolyeyi, tüm kadınlar adına Erdoğan’a armağan etti. Kolyeyi boynuna takan Erdoğan, kendisinin de çok eğlendiğini ve bugünü hiç unutmayacağını söyledi.



Konserden büyük keyif aldığını kaydeden vokalist Erdoğan, etkinlik sonunda AA muhabirine yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:

"İnanılmaz güzel geçti konserlerimiz. 'Hükümsüz caz' konserleri bizim beklentilerimizin çok çok üzerinde olumlu tepkilerle devam ediyor. Keşke içeriden görüntüleri diğer insanlarla paylaşabilseydik. Buradaki coşku inanılmazdı. Adeta Blues Brothers filminin sahnesinden bir kare gibiydi. Kucaklaştık, müzikle birleştik. Sarıldık birbirimize. Caz ne yazık ki ülkemizde bir çeşit elit müziği olarak algılanıyor. Halbuki caz müziğinin kökeni çok eski yıllara dayanıyor. Bir alt kültür müziği, isyan içeren, duyguların çok güçlü bir şekilde ifade edildiği bir tür. Ayrıca müzik çok birleştiricidir. Bu gerçeklik hiçbir şekilde yadsınamaz. Din, dil, ırk farketmeksizin insanları birleştirir. Bunu bir kez daha gördük burada. 'Caz olur mu cezaevinde? Severler mi sevmezler mi?' diye düşünen insanlara bir çeşit kanıt niteliğindeydi bugün yaşadıklarımız. Kadın nerede olursa olsun, toplumun ayrılmaz bir parçasıdır. Üretmeye, kendi ayaklarının üzerinde durmaya devam eder. Tüm kadınlara selam olsun. Emeklerine sağlık." dedi.

Cezaevi ikinci müdürü Onur Şahin ise, 5 yıldır bu kurumda çalıştığını belirterek, konseri Dünya Kadınlar Günü için planladıklarını söyledi. Konserin mahkumlar üzerinde olumlu etkiler bıraktığını aktaran Şahin, "Hükümlü ve tutukluluların rehabilitasyonu ve iyileşmesi konusunda biz bu tarz etkinlikleri çok önemsiyoruz. Faydalı olduğu kanaatindeyim. İnsanların iyi hissetmesini sağladı. Caz, ilk kez denediğimiz bir müzik türüydü. Çok tutuldu ve sevildi. Devamı olur mu bilmiyorum ama gerçekten faydalı olduğunu gördük. Tüm kadınların kadınlar günü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

