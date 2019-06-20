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Kadın Kooperatiflerini Güçlendirme çalıştayı gerçekleşti

Adıyaman’da Kadın Kooperatiflerini Güçlendirme çalıştayı gerçekleştirildi.

20 Haziran 2019 Perşembe 10:11
Kadın Kooperatiflerini Güçlendirme çalıştayı gerçekleşti

Adıyaman’da Kadın Kooperatiflerini Güçlendirme çalıştayı gerçekleştirildi.


Cumhurbaşkanlığı 1. Yüz Günlük Eylem Planı kapsamında, Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde Kadın Kooperatiflerini güçlendirme çalıştayı gerçekleştirildi. Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleştirilen çalıştaya, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, KOSGEB, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman Genç Kuşak Kadın İstihdamı (AKİD) Deneği, Bethesan Kadın Kooperatifi, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Çalıştayın moderatörlüğünü Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yavuz Akçi yaparken, AKİD Başkanı Birsen Günay, Bethesan Kadın Kooperatifi Başkanı Selvinaz Karaboğa,Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden Sadık Tatar, Adıyaman Aile ,Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden Erdem Delice konuşmacı olarak katılarak, sunum yaptı.


Adıyaman Vali Yardımcısı Bedir Deveci, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik’in yanı sıra çok sayıda kişi çalıştaya katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan çalıştayın açılış konuşmasını Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik yaparak, “Kadınlara ancak asalet ve şeref sahibi kimse değer verir onlara karşı hayır tavsiye ediyorum. Onlara hayırlı şekilde davranın’ diyen bir Peygamberin ümmeti olarak çalıştayımıza katıldığınız için teşekkürler.


Merkezinde kadın olan bir Bakanlığın yereldeki temsilcisi olarak, aile ve kadın yaptığımız tüm çalışmaların öznesidir. Öyle ki adına bakanlık kurulan Dünya’daki tek ülkeyiz. Kadınlarımız sadece çocuk doğurmaz, toplumu ve medeniyeti doğurur ve biz biliyoruz ki her kadın bu toplumun gerçek mimarıdır. Kadınlarımız, bizim için eştir, annedir, gelindir, evlattır. Onlar sessiz kahramanlarımızdır. Kadınlarımız tüm sosyal katmanlarda olduğu gibi iş yaşamımızda da belirleyici ve etkin rol oynamaktadır.Tarımdan sanayiye eğitimden bürokrasiye, güvenlikten siyasete hayatımızın her yerinde olmaya devam edecektir. Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi çalıştayımızla, kadınlarımız birlikte hareket etme ve kooperatifleşmeyle ortak üretim kültürüne sahip olacaktır.


Bu da toplumumuzun en küçük yapı birimi olan ailenin dolaysıyla toplumun ekonomik ve refah seviyesinin yükselmesine katkı sağlayacaktır. Kadınlarımızla beraber ülke ekonomisi çağın gereklerine uygun müreffeh bir seviyeye ulaşacaktır. Kadınlarımızın kolektif bir şuurla yapamayacağı hiçbir iş yoktur işte onun için kooperatifleşme elzemdir.


2002 ve öncesinde ortaöğretim okullaşma oranı kadınlarımızda yüzde 45,16 iken,2018 verilerimizde bu oran yüzde 94,6’dır. Yine Yükseköğretimde kadınlarımızda okullaşma oranı, yüzde 13,53’lerden yüzde 47,3’lere çıkmıştır. Yani okullaşma oranı erkeklerimizden yüzde 3,4 daha fazla olmuştur.Bu geldiğimiz süreci görme adına çok olumlu bir gelişmedir. Son yıllarda ilköğretim kademesindeki kadın öğretmen sayısı önemli oranda artmıştır. Kimi koşullarda ailelerin kız çocuklarının okutulması ve eğitime devamı konularında ortaya çıkan direncin kırılmasında kadın öğretmenlerin olumlu etkisi bulunmaktadır.Biz biliyoruz ki kadınlarımızın elinin değdiği her yer bereketlenir. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye demektir” dedi.


Açılış konuşması ve konuşmacıların sunumunun ardından konuşmacılara plaket takdim edildi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 10:11
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