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Kadın Kooperatifleri Festivali’nde her akşam bir konser

Muratpaşa Belediyesi’nin 26-30 Haziran tarihlerinde 2’ncisini gerçekleştireceği Kadın Kooperatifleri Festivali’nde coverların kraliçesi Pamela, Yeşilçam şarkılarıyla Yasemin Göksu, bu toprakların en iyi seslerinden Nilüfer Sarıtaş, gazete yazarlığının yanı sıra müzikle iç içe yaşayan Ömür Gedik ve Antalya’nın sevilen seslerinden Onur Nugay sahne alacak.

20 Haziran 2019 Perşembe 11:14
Kadın Kooperatifleri Festivali’nde her akşam bir konser

Muratpaşa Belediyesi’nin 26-30 Haziran tarihlerinde 2’ncisini gerçekleştireceği Kadın Kooperatifleri Festivali’nde coverların kraliçesi Pamela, Yeşilçam şarkılarıyla Yasemin Göksu, bu toprakların en iyi seslerinden Nilüfer Sarıtaş, gazete yazarlığının yanı sıra müzikle iç içe yaşayan Ömür Gedik ve Antalya’nın sevilen seslerinden Onur Nugay sahne alacak.


Muratpaşa Belediyesi, Türkiye’de bir ilke imza atarak kadın girişimcilik, üretim ve işletme kooperatiflerini buluşturduğu Kadın Kooperatifleri Festivali’nin 2’ncisini 26 - 30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştiriyor. Gerek piyasa gerek yaşam koşulları nedeniyle iş bulamayan ya da belli bir işte düzenli olarak çalışamayan kadınlara en iyi ekonomik modeli sunan kooperatiflerin Türkiye’deki en büyük buluşması 5 gün boyunca Muratpaşa Kent Meydanı’nda devam edecek. Festival süresince Türkiye’nin dört bir yanında kadınların kurduğu kooperatifler, ürünlerini sergileyip satış yapabilecek.


Festivalde ayrıca Çarşamba’dan Pazar gününe her akşam bir konser de gerçekleştirilecek. Festivalin açılış konserinde Müslüm Gürses, Esengül, İbrahim Tatlıses, Ümit Besen, Ferdi Özbeğen gibi isimlerin şarkılarını yeniden yorumlayarak “coverların kraliçesi” olarak anılan Türk rock ve elektronik müzik sanatçısı Pamela sahne alacak. Konser 26 Haziran Çarşamba saat 20.00’de Muratpaşa Kent Meydanı’nda başlayacak.


Festivalde ikinci gün ise Yasemin Göksu’nun sesiyle Antalyalılar, Yeşilçam’a bir yolculuk yapacak.Mavi Boncuk’tan Ateş Böceği’ne, Arkadaş’tan Yıldızların Altında’ya Yeşilçam’ın klasiklerinin şarkılarıyla Yasemin Göksu’nun konseri Kent Meydanı’nda saat 20.00’de başlayacak. Cuma akşamı ise Muratpaşa Kadın Kooperatifleri Festivali sahnesinde Türk halk müziği sanatçısı Nilüfer Sarıtaş olacak. Festivalin 4’üncü gününde ise gazete yazarlığı, sinema eleştirmenliği, hayvan hakları savunuculuğuyla birlikte single çalışmalarıyla da dikkat çeken Ömür Gedik sahne alacak. Festivalin kapanışında ise Antalya’nın sevilen seslerinden Onur Nugay sahnede olacak.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:14
  1. konser
  2. sanat
  3. sergi

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