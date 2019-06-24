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Kadın Kooperatifleri Festivali başlıyor

Muratpaşa Belediyesi, Türkiye’nin dört bir yanında kadınların kurup yönettiği 54 üretim, girişimcilik ve işletme kooperatifinin katılımıyla gerçekleştireceği 2’nci Kadın Kooperatifleri Festivali, Çarşamba günü başlıyor.

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:41
Kadın Kooperatifleri Festivali başlıyor

Muratpaşa Belediyesi, Türkiye’nin dört bir yanında kadınların kurup yönettiği 54 üretim, girişimcilik ve işletme kooperatifinin katılımıyla gerçekleştireceği 2’nci Kadın Kooperatifleri Festivali, Çarşamba günü başlıyor. Kadın kooperatiflerinin Türkiye’deki en büyük buluşmasında bir sempozyum ve atölye çalışması da gerçekleştirilecek.


Muratpaşa Belediyesi’nin Türkiye’de bir ilke imza atarak kadınların kurup yönettiği girişimcilik, üretim ve işletme kooperatiflerini buluşturduğu Kadın Kooperatifleri Festivali’nin 2’ncisi 26 Haziran Çarşamba günü başlıyor.


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 30 Haziran Pazar günü sona erecek 2’inci Kadın Kooperatifleri Festivali’ne Antalyalıları davet etti. Sempozyum ve atölye çalışmalarına da ev sahipliği yapacak 2’nci Kadın Kooperatifleri Festivali’nin önemine dikkat çeken Başkan Uysal, “24 ilimizden 54 kadın kooperatifi, festivalimizde olacak. Deneyimlerini, başarı öykülerini, ürünlerini paylaşacaklar. Sadece kooperatif kurmakla, her şey tamamlanmış olmuyor. Üretimden pazarlamaya tüm süreci teminat altına almak gerekiyor” dedi.



Proje destekleri tartışılacak


Muratpaşa Kent Meydanı’nda düzenlenecek festivalin açılış gecesinde Pamela’nın sahne alacak. Sırasıyla, Yasemin Göksu, Nilüfer Sarıtaş, Ömür Gedik ve Onur Nugay konserlerinin gerçekleşeceği festivalde kooperatifler Kent Meydanı’nda kurulan stantlarda ürünlerini sergileyip, satışını da gerçekleştirebilecek. Türkiye’de kadın kooperatiflerinin en büyük buluşmasında bir sempozyum da gerçekleştirilecek. Perşembe günü Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu’nda düzenlenecek sempozyum iki oturumu halinde gerçekleştirilecek. İlk oturumun başkanlığını Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü öğretim üyesi Dr. İlkay Kutlar’ın yapacak. Sempozyumda Antalya Ticaret İl Müdürü Seval Yasak Dizerkonca, Antalya Tarım Orman İl Müdürü Mustafa Özen, AÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü öğretim üyesi Dr. Nilüfer Cengiz ve ticaret uzmanı Melike Davaslı Okçu konuşmacı olarak yer alacak. Sempozyumun ilk oturumunda küreselleşme sürecinde kooperatiflerin gücü ve önemiyle birlikte Türkiye’de kooperatifçilik hareketleri ve kamunun proje destekleri tartışılacak.


İkinci oturum ise AÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Nuray Atsan başkanlığında gerçekleştirilecek. İzmir Tarımsal Kalkınma Kooperatif Birlik Başkanı (KÖY-KOOP) Neptün Soyer’le birlikte TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Kocaoğlu, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hacer Çelik Ateş, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Başkanı Muammer Niksarlı birer konuşma yapacak. Bu oturumda ise kadın örgütlenmesinde kooperatifçilik eğitiminin öneminin yanı sıra Kadın Kooperatifleri Birliği’nin oluşturulmasının imkanları değerlendirilecek.


Festivalde Cuma günü ise iyi uygulama örneklerinin paylaşılıp, soru ve cevaplarla deneyimlerin aktarılacağı bir atölye çalışması gerçekleştirilecek. Atölye çalışmasında GittiGidiyor.com temsilcisi Faik Kanca, su kabağı ithalatçısı Hatice Adıgüzel, eğitmen ve danışman Ebru Temel konuşmacı olarak katılacak.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 12:41
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