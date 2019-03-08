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Kadın komandolar Dünya Kadınlar Günü’nde İstanbul Boğazı’na halatla indi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapan kadın jandarma komandolar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatla indi.

08 Mart 2019 Cuma 14:03
Kadın komandolar Dünya Kadınlar Günü’nde İstanbul Boğazı’na halatla indi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapan kadın jandarma komandolar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatla indi. Kadın komandoların metrelerce yüksekten halatla indiği o anlar ise havadan görüntülendi.


Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı’nda görevli 4 kadın astsubay, Jandarma Genel Komutanlığı’nın 180’inci kuruluş yıl dönümü ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında İstanbul Boğazı’nda nefes kesen bir gösteri yaptı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerine gelen Jandarma Astsubay Üstçavuş Songül Karapınar, Jandarma Astsubay Üstçavuş Süheyla Acar, Jandarma Astsubay Üstçavuş Ayşe Karakaş ve Jandarma Astsubay Çavuş Duygu Örkmez hazırlıkların tamamlanmasının ardından, halatla İstanbul Boğazı’na indi. Kadın astsubaylar köprüye halatlarla inerken, köprü üzerine de dev Türk bayrakları asıldı. Kadın astsubayların nefes kesen gösterisi vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi. Halatla inişlerini tamamlayan kadın astsubaylar, kendilerini bekleyen botlarla kıyıya çıkartıldı. İstanbul Boğazı’ndaki hayran bırakan gösteri, drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde kadınların metrelerce yüksekten halatlara tutunarak indikleri o anlar da gözler önüne serildi.



“Kadınımızın gücünü ortaya koymak istedik”


Kadının gücünü ortaya koymak adına gerçekleştirdikleri inişin önemli olduğunu belirten Jandarma Astsubay Üstçavuş Songül Karapınar, “Dünya Kadınlar Günü tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Jandarma Genel Komutanlığı olarak biz de böyle bir faaliyet icra ederek kadınımızın gücünü ortaya koymak istedik. Çünkü her yeni hayat bir kadının eseridir. Kadın eştir, annedir. Öncelikle şehit kadınlarımızı saygıyla anıyorum ve şehit annelerimizin ve tüm dünya kadınlarının kadınlar gününü kutluyorum” dedi.



“Böyle bir faaliyetin içinde olmaktan gurur duyuyorum”


Kadının toplumdaki yerinin önemine dikkat çeken Jandarma Astsubay Üstçavuş Süheyla Acar da, “4 kadın astsubay olarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iniş gerçekleştirdik. Kendi adıma bir kadın, anne olarak, böyle bir faaliyetin içinde olmaktan gurur duyuyorum. Herkesin kadınlar gününü kutluyorum” dedi.


Jandarma Astsubay Üstçavuş Ayşe Karakaş ise, "2 haftalık bir eğitime tabi tutulduk. Her kadın özeldir ve isterse yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Buna en büyük örnek Türk kadınıdır. Tüm kadınların dünya kadınlar gününü kutluyorum" dedi.


Kadına şiddetin karşısında olduklarını ifade eden Jandarma Astsubay Çavuş Duygu Örkmez de, "İki iple iniş yaptık, kadınların her meslekte olabileceğini göstermeyi hedefledik. Her daim ailem yanımdaydı. Özgecan Aslan ve Batman’da şehit olan Aybüke’yi anıyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 14:03
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