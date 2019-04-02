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Kadın kolları başkanı Güven teşekkür etti

AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti’ye destek veren tüm vatandaşlara teşekkür etti.

02 Nisan 2019 Salı 19:01
Kadın kolları başkanı Güven teşekkür etti

AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti’ye destek veren tüm vatandaşlara teşekkür etti.


31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti’nin başarısı için kapı kapı dolaşan Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, teşekkür mesajı yayınladı. Güven, 15 Ocak’tan bu yana sandık esaslı çalışmalar yaptıklarını, il teşkilatı ve 13 ilçe kadın kolları teşkilatları ile özverili bir seçim dönemi geçirdiklerini söyledi.


AK Kadınlar olarak, çok programlı ve sistemli bir yol izlediklerini de belirten Güven, "Gündüz sokaklarda, gece ev toplantılarında vatandaşlarımızdan destek istedik. Ülkemizin bekası söz konusu olduğunda her şeyin teferruat olduğu bilinciyle gecemizi gündüzümüze kattık. 15 Ocak’tan 30 Mart’a kadar sahadan ayrılmadık’’ dedi.


Seçim çalışmalarında kadınlara AK Parti iktidarlarının sağladığı pozitif ayrımcılıkları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği önemi anlattıklarını da bildiren Güven ‘’Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi Biz milletimize efendi değil, hizmetkar olmak için yola çıktık. Kadir-i şinas Şanlıurfa halkına partimize verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Hizmet siyasetini, istikrarı, huzuru, güveni seçtikleri için şükranlarımı sunuyorum. Halkımıza hizmet etmeye, verdikleri desteğin karşılığını vermeye devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mağdurların, mazlumların, darda kalmışların yardımına koşmaya, elimizden geldiği kadar destek vermeye devam edeceğiz. Memleketimizin gelişmesi, kalkınması ve aydınlık yarınlara erişebilmesi için gayretimize gayret katacağız. Değerli Şanlıurfa halkın omuzlarımıza yüklediği ağır sorumluluğun bilincinde ve farkındayız’’ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 19:01
  1. doğa

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