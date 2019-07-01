Kadın kıyafeti giyen erkek hırsız kamerada Maltepe’de kadın kıyafeti giyen bir erkek şahıs, iş yerinin deposunu beraberindeki 3 şahısla beraber soymaya çalıştı.

Maltepe’de kadın kıyafeti giyen bir erkek şahıs, iş yerinin deposunu beraberindeki 3 şahısla beraber soymaya çalıştı. Gani G. (50) isimli şahıs yakalanırken, hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay Maltepe Altayçeşme Mahallesinde geçtiğimiz günlerde saat 01.45 sıralarında meydana geldi. Çarşı ve Mahalle Bekçileri, kadın kıyafetli bir şahsın iş yerine hırsızlık yapmak amacıyla girmeye çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti. Olay yerine sevk edilen bekçiler,kendilerini gördüğünde kaçan bir şahsı kovalamaya başladı. Şahıs kovalamaca esnasında üzerindeki kadın kıyafetini ve çantasını atarak kaçmaya devam etti. Kovalamacanın devamında, kaçan Gani G.(50) isimli şahıs yakalandı.

Çalışmaların devamında, yakalanan şahsın beraberindeki 3 kişiyle beraber kadın kıyafeti giyerek iş yerine ait depoda hırsızlık teşebbüsünde bulunduğu tespit edildi. Şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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