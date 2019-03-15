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Kadın kaymakam vatandaşın yanında

Ordu’nun il olduğu 1921 yılından bu yana geçen 98 yıllık tarihinde ilk kadın kaymakam olan Gürgentepe Kaymakamı Nursel Özdemir, her hafta şehit yakını, gaziler, engelli ve yardıma muhtaç aileleri ziyaret ederek örnek bir yönetim sergiliyor.

15 Mart 2019 Cuma 11:02
Kadın kaymakam vatandaşın yanında

Ordu’nun il olduğu 1921 yılından bu yana geçen 98 yıllık tarihinde ilk kadın kaymakam olan Gürgentepe Kaymakamı Nursel Özdemir, her hafta şehit yakını, gaziler, engelli ve yardıma muhtaç aileleri ziyaret ederek örnek bir yönetim sergiliyor.


Ordu Valisi Seddar Yavuz’un talimatları ile başlatılan ‘Gönülden Gönüle Projesi’ kapsamında bir heyetle şehit yakını, gaziler, engelli ve yardıma muhtaç aileleri haftalık olarak ziyaret eden Kaymakam Nursel Özdemir, ziyaret edilen vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinleyerek gerekli yardımların yapılmasını sağlıyor.


Gölköy Kaymakamı Necdet Özdemir ile evli olan Gürgentepe Kaymakamı Nursel Özdemir, Vali Seddar Yavuz’un talimatları doğrultusunda vatandaşların her zaman yanlarında olmak için çaba sarf ettiklerini belirtti. Özdemir, “Kimse kimsesiz kalmasın, yardım isteyenin eli boş dönmesin, kimse mahcup olmadan, mağdur olmadan hak ettiği desteği alsın düşüncesiyle projeyi yürütüyoruz. Toplumun nabzını tutuyor, vatandaşımızın devletimizin sosyal adalet anlayışına ve insanlık onuruna yakışacak şekilde yaşamasını temin için gayret ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:02
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