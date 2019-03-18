Kadın judocular, yükseklik kampında

ANKARA (AA) - Büyük ve Genç Kadın Judo Milli Takımları, Bolu'da kamp yapıyor. Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kadın sporcular, Gençler Avrupa Kupası ve Büyükler Balkan Şampiyonası'na Bolu Aladağ'daki tesislerde hazırlanıyor. Milli judocular, yükseklik kampında kondisyon, ağırlık ve randori çalışmaları gerçekleştiriyor. Genç Kadın Milli Takımı, bu hafta sonu Yunanistan'ın başkenti Atina’da düzenlenecek Avrupa Kupası'nda mücadele edecek. Büyükler Balkan Şampiyonası ise Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 30-31 Mart tarihlerinde yapılacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.