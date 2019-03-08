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Kadın jandarma komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatla indi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapan kadın Jandarma Komandolar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatla indi.

08 Mart 2019 Cuma 13:43
Kadın jandarma komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatla indi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapan kadın Jandarma Komandolar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatla indi. Nefes kesen gösteri, drone ile görüntülendi.


Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığında görevli 4 kadın astsubay, Jandarma Genel Komutanlığının 180’inci kuruluş yıldönümü ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde İstanbul Boğazı’nda nefes kesen bir gösteri yaptı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerine gelen jandarma astsubaylar Süheyla Acar, Songül Karapınar, Ayşe Karakaş ve Duygu Örkmez, hazırlıkların tamamlanmasının ardından, halatla İstanbul Boğazı’na inmeye başladı. Bu sırada köprü üzerinde de dev Türk bayrakları asıldı. Nefes kesen gösteri vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi.


Halat inişini tamamlayan kadın astsubaylar, kendilerini bekleyen botlarla kıyıya çıkartıldı. İstanbul Boğazı’ndaki nefes kesen gösteri, drone ile havadan görüntülendi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 13:43
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