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"Kadın isterse yapabileceği şeylerin sınırı yok"

ANGİKAD Başkanı Aysu Yavuz:- "Kadın isterse yapabileceği şeylerin sınırı pek yok. Tek isteğimiz, fırsat eşitliği anlamında kadınların biraz daha desteklenmesi, cesaretlendirilmesi"- İngiltere'nin Enfield Belediye Başkanı Saray Karakuş:- "ANGİKAD, çok önemli bir kurum çünkü temelini kadın dayanışmasından alan bir aile"

15 Ocak 2019 Salı 15:35
"Kadın isterse yapabileceği şeylerin sınırı yok"

ANKARA (AA) - Ankara Girişimci İş Kadınları ve Destekleme Derneği (ANGİKAD) Başkanı Aysu Yavuz, "Kadın isterse yapabileceği şeylerin sınırı pek yok. Tek isteğimiz, fırsat eşitliği anlamında kadınların biraz daha desteklenmesi, cesaretlendirilmesi." değerlendirmesinde bulundu.

ANGİKAD'ın, "Yerel Yönetimlerde Kadın Temsili" temasıyla yapacağı konferans öncesinde Ankara'da bir otelde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, ANGİKAD Başkanı Aysu Yavuz, İngiltere'nin Enfield Belediye Başkanı Saray Karakuş ve Tunus Nabeul Belediye Başkanı Houda Skandaji'nin yanı sıra çok sayıda kadın belediye başkanı ve davetli katıldı.

Yavuz, burada yaptığı konuşmada, 2007'de kurulan ANGİKAD'ın, Türk kadının girişimcilik alanında hak ettiği yere gelmesi için çalışmalar yürüten bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade etti.

ANGİKAD Başkanı Yavuz, hem kadınların ülke ekonomisine yaptığı katkının artırılması hem de kız çocuklarının eğitimi için burs sağlanmasına yönelik çalışmalar yaptıklarının altını çizdi.

Derneğin, yaklaşık 150'ye yakın iş kadını tarafından kurulduğuna işaret eden Yavuz, bu çatı altında çeşitli projeler yürütmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilen ilk ülkelerden birinin Türkiye olduğunu vurgulayan Yavuz, yerel yönetimlerde kadının temsil edilmesinin önemine dikkati çekti.

Yavuz, "Kadın isterse yapabileceği şeylerin sınırı pek yok. Tek isteğimiz, fırsat eşitliği anlamında kadınların biraz daha desteklenmesi cesaretlendirilmesi." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kadınlar arasında dayanışma için bir araya geldik"

İngiltere'nin Türk kökenli Enfield Belediye Başkanı Saray Karakuş, Türkiye'de doğduğunu, İngiltere'de büyüdüğünü belirterek, iki ülkeye aidiyet hissi duymanın çok farklı bir duygu olduğunu vurguladı.

ANGİKAD'ın kendisini programa davet etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Karakuş, kadınlar arasında dayanışma hedefiyle bir araya geldiklerini aktardı.

Karakuş, uluslararası çapta bu tarz etkinliklere daha fazla ihtiyaç olduğunu kaydederek, "ANGİKAD, çok önemli bir kurum çünkü temelini kadın dayanışmasından alan bir aile." ifadesini kullandı.

Tunus'un Nabeul şehri Belediye Başkanı Houda Skandaji de Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan'ın davetine icabet ederek düzenlenen programa katılmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Skandaji, program aracılığıyla sosyal hayatta kadının konumu ve cinsiyet eşitliğinin desteklenmesini hedeflediklerini kaydetti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 15:35
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