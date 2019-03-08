0553 313 94 23

Kadın hırsızları izinli polis yakaladı

Kahramanmaraş’ta bir apartmana hırsızlık için giren 3 kadın izinli polis ekibi tarafından yakalandı.

08 Mart 2019 Cuma 20:05
Kadın hırsızları izinli polis yakaladı

Kahramanmaraş’ta bir apartmana hırsızlık için giren 3 kadın izinli polis ekibi tarafından yakalandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği’nde görevli polis memuru F.A, hırsızlık yapacaklarından şüphe duyduğu kadınları takibe aldı. İzinli gününde olayı tespit eden polis, görevli polislerle birlikte hırsızları apartman çıkışında yakaladı. Sözde dilenci görünümlü gezen ve başka ilden geldikleri anlaşılan 3 kadın parmak izi incelemesi için şubeye götürüldü.


Yoğun suç kaydı olan bayanlardan birinin 22 yaşında 22 suç kaydı olan Leyla Ç. olduğu ve evden hırsızlık suçundan Antalya Mahkemesince 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.


Şüpheli bayanlar üzerinde 2 adet çorap eldiven ve hırsızlıkta kapı açmaya yarar plastik aparat ele geçirildi. Hapis cezası ile aranan bayan gözaltına alınırken, diğer iki bayanın parmak izi tetkiki ve incelemesi devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 20:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tartıştığı karısını bıçaklayan koca tutuklandı
    1. Tartıştığı karısını bıçaklayan koca..
    2. Antalya’da FETÖ/PDY operasyonunda 16..
    3. ABD'den skandal Türkiye açıklaması:..
    4. Göbeklitepe Ören Yeri Resmi Açılış..
    5. Manchester City'ye ikinci finansal..
    6. Başkan Kamil Saraçoğlu: "Kadın,..
    7. İsrail askerleri Gazze'de bir..
    8. Lübnan'dan BM'ye Suriyeli mülteciler..
    9. Basketbol: Toplu sonuç
    10. Genç’te12 yatırımın açılışı yapıldı
    11. Avrupa ülkesinden skandal PKK kararı!
    12. Kadınlar "şehri" konuştu
    13. Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçına..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazıları benim..
    15. Yasa dışı bahis operasyonuna 5..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çocukları bir..
    17. Göbeklitepe Ören Yeri Resmi Açılış..
    18. İHH Ankara Şube Başkanı Sinan: Madem..
    19. Emniyet Müdürü Yıldız kadın personelin..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bireyi..
    21. Kalp krizi geçiren muhtar hayatını..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke ve millet..
    23. Jandarma’dan öğrencilere trafik eğitimi
    24. Devlet Hatun Hanımlar Lokali hizmete..
    25. Kurtulmuş: "Arkamızda sadece..
    26. Başkentte inşaattan hırsızlık..
    27. 7. Uluslararası Erbil Auto Show..
    28. Anka Kadınlar Günü’nü kutladı
    29. Köprüde can pazarı
    30. Erdoğan, Göbeklitepe Ören Yeri’nin..
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem