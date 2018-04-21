Kadın hastalıkları teşhisinde geç kalmayın

Hastalıkarın başarıyla tedavi edilebilmesi için erken tanı önemlidir. Erken tanı içinde yapılması gereken bazı tarama testleri vardır.

Sağlıklı kadınların bile tedbir amaçlı bazı testler yaptırması gerekiyor. Kanser tarama testleri hayat kurtarıcı testlerin başında geliyor. www.yasemin.com'un haberine göre, ‘Yumurtalık kanseri’ genellikle belirtisi olmayan bir hastalık bunun için kadınların adet görmeye başladığı yaştan itibaren düzenli bir şekilde jinekologlara giderek bu testleri yaptırmaları lazım.

YILDA EN AZ BİR KEZ ULTRASON



Kadınsal hastalıklarının tespiti için en etkili cihaz ultrasondur. Ultrasonla vajina ağzından rahim iç kısmında olan hastalıklar daha kolay teşhis edilebiliyor. Jinekolog ultrason ile tümörün büyüklüğünü, oluşma nedenini ya da miyomları daha kolay saptayabilir. Yumurtalık kistleri ve yumurtada oluşan yapısal bozukluklarda bu yollarla tespit edilir.

MEME KANSERİNE KARŞI ERKEN TEŞHİS ŞART

Kadın hastalıklarında en ön planda olan meme kanseri hastalığıdır. Bunun için kadınlar 20 yaşından hemen sonra mamografi yaptırmaları gerekir. Mamografi ile memede herhangi bir kitle olup olmadığına bakılır. Bu kitle varsa iyi huylu mu, kötü huylu mu hemen tespit edilebiliyor.

RAHİM AĞZI KANSERİNE SMEAR İLE SON!

Kadın hastalıklarında meme kanserinden sonra en yaygın olan hastalık rahim ağzı kanseridir. Rahim ağzı kanserinin erken teşhisi için smear tarama testi yapılması gerekir. Kadının cinsel hayata başladığı yıldan itibaren düzenli olarak yaptırması gereken önemli tarama testlerinden bir tanesidir. Muayene, özel bir fırça ile rahimden hücre dokusu alınarak yapılır.

KAN TAHLİLLERİ İLE EN ERKEN TANI

Bazı kadınların bağışıklık sisteminin daha zayıf olmasından dolayı enfeksiyon ve alerji testleri için kan testi şarttır. Kan testi ile aynı zaman da kana karışmış diğer hastalıklar da tespit edilebilir.

CİLT MUAYENESİ KANSERİ ÖNLER

Düzenli olarak dermatoloji uzmanına gitmekte sağlık açısından faydalıdır. Özellikle zararlı benler, deri altı kistler, deri üstü bozulmalar, dış vajina yaraları, vajina ağzı mantar bu tip hastalıklar gözle görünse bile ilerleyen zamanlarda daha sıkıntılı bir hal almaya başlar. Örneğin, vajina ağzı mantar hastalığına yakalanmış kadınlar düzenli tedavi görmezlerse doğum sırasında bebeğe bile zarar verebilecek durumlar ortaya çıkabilir.