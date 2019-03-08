Kadın hastalarını karanfille karşıladı

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kliniğine gelen hastaları karanfille karşıladı.

Dr. Hakan Çoksüer, kliniğine gelen hastaları karanfille karşıladı. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu hastalarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Çoksüer, "Bu nedenle geleceğe güvenle bakabilmek, kadın ve kadına verilen önemle doğru orantılıdır. Kadınının, yüreğindeki büyük sevgi ve özverisi, eşine ve ailesine bağlılığı ile ayrı bir yeri vardır. Kadınlarımız en zor şartlarda bile sabırlı olmaları ve fedakarlıkları ile en ağır rolleri üstlenmekte, annelik görevlerinde olduğu gibi hayatın her alanında başarı ile öne çıkmaktadır. Kadınların değerinin günden güne daha da çok arttığını görmek sevindirici ve bütün günlerde de bugün olduğu gibi kadının değerinin artması temennisindeyim. Yaşamımızda kadın olmazsa hayatın da bir anlamı olmuyor. Doğurganlık olmuyor ya da neslimizi devam ettirmemiz söz konusu olmuyor. Onun için kadınların değeri çok önemli. Bizim onlara gereken değeri en iyi şekilde vermemiz gerekiyor. Annelerimize, kadınlarımıza dört elle sarılmamız gerekiyor” dedi.