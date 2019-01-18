Kadın güreşinde hedef olimpiyatlarda altın madalya





NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Son yıllarda kazanılan dünya ve Avrupa şampiyonluklarıyla adından söz ettiren kadın milli güreşçiler, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya alarak tarih yazmak istiyor.

Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efraim Kahraman, nisan ayında Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için geldikleri Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Kamp Eğitim Merkezinde AA muhabirine, göreve başladığı 2015'te kadın güreş takımında madalya alan sayılı sporcu olduğunu söyledi.

Bugün ise Yasemin Adar, Buse Tosun, Evin Demirhan gibi sporcularla elde edilen dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunduğunu belirten Kahraman, "Biz, dünyada söz sahibi bir takımız. Herkes bu başarıların farkında ve bunu da şaşkınlıkla izliyorlar. 2018'de Avrupa ve dünya şampiyonalarında 20 madalya aldık, turnuvalar hariç. Bu da gösteriyor ki gerçekten şu anda kadın güreşi en başarılı milli takım." ifadelerini kullandı.





- Olimpiyatlarda hedef madalya





Kahraman, hedeflerinin büyük olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizim olimpiyat madalyamız yok. 2016'da Rio Olimpiyatları'nda 5 sıklete katıldık. Oradan madalyasız dönmek bizim için üzücüydü ama 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda rengi ne olursa olsun madalya almamız lazım. Tabii ki altın madalya alarak tarihe imza atmak istiyoruz. İnanıyorum ki kızlarımız bir değil, daha fazla madalya alabilir. Biz bu gayretle çalışıyoruz. Kızlarımızın hedefleri çok büyük. Eskiden bir galibiyet aldık mı, bir üçüncülük oldu mu, seviniyorduk. Artık herkesin hedefi altın madalya. İkincilik bile bizi tatmin etmiyor."

Nisan ayında Bükreş'te Büyükler Avrupa Şampiyonası düzenleneceğini anımsatan Kahraman, "Bütün kızlarımızın orada savaşacaklarına inanıyorum. Sporcularımız madalya alma ruhundalar, madalyaya çok yakınlar. 10 sıklette katılıyoruz. 10 sıklette de madalya şansı olan kızlarımız var ve onların hepsinden madalya bekliyorum." diye konuştu.

Kampta Avrupa şampiyonasına hazırlanan geçen yılın 23 yaş altı dünya şampiyonu Buse Tosun da güreşe 2006'da takla atarak başladığını, şimdi ise profesyonel olarak milli formayı temsil etmeye çalıştığını belirtti.

Büyükler kategorisinde altın madalya almak istediğini aktaran Tosun, "23 yaş altı kategorisinde dünya ve Avrupa şampiyonluğunu zaten kazanmalıydım diye düşünüyordum. Her sporcunun olduğu gibi olimpiyatlarda madalya kazanmak benim de hayalim. Madalyalarımda dünya şampiyonluğu eksikti. 3 Avrupa şampiyonluğum var. Dünya şampiyonluğu da çok güzel oldu. İnşallah ilerleyen zamanlarda büyüklerde de dünya şampiyonluğu elde ederim." diye konuştu.





- "Olimpiyatta kadın güreşinde tarih yazmak istiyoruz"





Buse Tosun, çalışmalara ağır tempoda devam ettiklerini aktararak, şöyle konuştu:

"2019 dünya şampiyonluğu, olimpiyatların ilk adımı. Orada olimpiyat kotası alan direkt 2020 Olimpiyatlarında ülkemizi temsil edecek. Bizim hedefimiz öncelikle dünya şampiyonası. Ardından olimpiyatta kadın güreşinde tarih yazmak istiyoruz. Orada İstiklal Marşımızı okutmak, bir değil, bir çok madalya almak istiyoruz, buna çalışıyoruz. Avrupa şampiyonlukları, dünya şampiyonluklarından önceki basamak. Çünkü orada güreşeceğimiz rakiplerimizle dünya şampiyonalarında da güreşeceğiz. O yüzden bizim için çok önemli. Avrupa şampiyonluklarında güzel başarılar elde etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Dünya şampiyonasında da ilk 5'e girip olimpiyat kotasını alırız."