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Kadın güreşçiler Niğde'de güç depolayacak

- Milliler, Avrupa Şampiyonası hazırlık kampına 13 Ocak'ta Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'nde başlayacak

11 Ocak 2019 Cuma 10:34
Kadın güreşçiler Niğde'de güç depolayacak


ANKARA (AA) - Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Niğde'de kamp yapacak

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'nde 13 Ocak Pazar günü başlayacak çalışmalar, 26 Ocak Cumartesi günü sona erecek.

Kamp çalışmalarına toplam 37 sporcunun katılacağı belirtildi.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 10:34
  1. Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi
  2. Güreş
  3. Kadınlar Güreş Milli Takımı
  4. Niğde

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