‘Kadın Gözüyle Öğrencilikten Hayata’ etkinliği

AK Parti Grup Başkan Vekili Tokat Milletvekili Özlem Zengin Anadolu Üniversitesi’nde gençlerle buluştu.

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Tokat Milletvekili Av. Özlem Zengin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen “Kadın Gözüyle Öğrencilikten Hayata” etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenci Merkezi Salon 2016’da gerçekleştirilen etkinliğe AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Savaş Koparal ve Prof. Dr. Güler Günsoy, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Erhan Eroğlu, Genel Sekreter Ersin Eroğlu ve çok sayıda öğrenci de katıldı. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, Anadolu Üniversitesi’nde bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ve öğrencilerle bir araya gelmenin faydasını gördüklerini dile getirerek Anadolu Üniversitesi’ne ve katılan herkese teşekkür etti.

Öğrencilerden gelen sorular üzerinden yürütülen panelde Tokat Milletvekili Özlem Zengin, öğrencilik yıllarından mesleki yaşamına kadar pek çok konuya değindi. Zengin, öğrencilik yılları ile ilgili olarak; “Öğrencilik yıllarıma dair yapmak isteyeceğim tek şey eğitim hayatımı daha fazla uzatmak olurdu. İlkokula erken başladığım için 21 yaşında okulu bitirmiştim. Üzerine bir üniversite daha okuyabilir öğrenci olarak daha fazla vakit geçirmeyi isterdim” dedi.

İlk defa Anadolu Üniversitesi’ne geldiğini söyleyen Milletvekili Zengin, hukuk alanından siyasete uzanan kariyerinde, hayallerini yenilemesinin büyük etkisi olduğunun altını çizdi Zengin şöyle konuştu:

“Aslında sayılarla aram iyiydi.Ama babam beni hukuk okumaya yönlendirdi. Hukuk Fakültesine geldiğimde doğrusu milletvekili olmak ile ilgili bir hayalim yoktu. Beni etkileyen adalet duygusu ve yargıç olmak isteğiydi. Beni etkileyen kavram adaletti. Hukuk okurken hayalleriniz var ama hayallerimizi güncelleyerek yola devam ediyorsunuz. Hayat beni siyasete getirdi ve şimdi buradayım.”“Cumhurbaşkanımızın kadınların siyaset alanında aktif rol almasına dönük yüksek motivasyonlarını vurgulayan Özlem Zengin gençleri siyaset yapmaya davet etti. “

“Kadına şiddet olaylarının engellenmesinde medyaya büyük görev düşmektedir”

Kadına şiddet ve çocuk istismarı gibi olayların medyada yer alış şekillerinin özendirici bir etkiye sahip olduğuna değinen Zengin, konuya ilişkin olarak şunları aktardı:

“Bu tarz haberlerin medyada verilme şekillerini sorunlu buluyorum. Özellikle konu kız veya erkek çocukları olduğunda haberlerde görsellerin kişilerin yüzleri kapalı şekilde verildiğini görüyoruz ve bunların tıklanma oranları daha yüksek oluyor. Haber metninin dilinde de problemler olduğunu söyleyebiliriz. Haber dili mağdur, şiddet gören tarafı gözeterek yazılmalı. Bu tür haberler aynı zamanda olamaz dediğimiz meselelerin başımıza gelme ihtimalini normalleştiriyor. Bu tür olayları tamamen haber yapmamak da mümkün değil. Pedagog, psikiyatri ve hukukçular gibi farklı disiplinlerdeki kişiler ile bu tarz haberlerin nasıl yapılacağı üzerine çalışılmalı. Bu konuların aslında bizim de milletvekilleri olarak bizim ortak meselemiz olması gerektiğine inanıyorum. Bu sorunlarla da ancak birlikte mücadele ettiğimiz takdirde üstesinden gelebiliriz.”