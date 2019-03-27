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Kadın girişimcilerin ziyaret turu devam ediyor

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Erzurum İl Kadın Girişimciler Kurulu (KGK), seçimlerin ardından başladığı ziyaret turuna devam etti.

27 Mart 2019 Çarşamba 11:13
Kadın girişimcilerin ziyaret turu devam ediyor

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Erzurum İl Kadın Girişimciler Kurulu (KGK), seçimlerin ardından başladığı ziyaret turuna devam etti.


Ziyaretlerine ETSO ile başlayan Feride Eda Çalıkuşu başkanlığındaki İl KGK İcra Kurulu, hafta içerisinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen başta olmak üzere,Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı,Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen ve KOSGEB İl Müdürü Umut Tan’ı ziyaret etti. İl KGK Başkanı Feride Eda Çalıkuşu ziyaretlerde, kurulun çalışmaları ve kadınlara yönelik olarak hayata geçirmeyi planladıkları proje ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Kadınların iş hayatında daha etkin olmaları adına yürütülecek çalışmalarda, kurumlar arası işbirliğine büyük önem verdiklerini belirten Çalıkuşu, ziyaretlerde birlikte hareket etmenin ve istişarenin önemine vurgu yaptıklarını dile getirdi.


İl KGK Başkan Yardımcıları; Zeynep Şekerdağ Polat ve Aysun Talay ile bazı kurul üyelerinin eşlik ettiği ziyaretlerin devam edeceğini kaydeden Çalıkuşu, kadın girişimci sayısının ve kadınların işgücüne katılım oranlarının artması ve çalışma yaşamında karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümü için her platformda uğraş vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 11:13
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