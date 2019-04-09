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Kadın girişimcilerden kansere karşı farkındalık semineri

DÜZCE(İHA) – TOBB Düzce İl Kadın Girişimciler Kurulu tarafından "Farkındalık Demek, Kanserle Mücadeleyi Kazanmak Demektir" paneli düzenledi.

09 Nisan 2019 Salı 14:44
Kadın girişimcilerden kansere karşı farkındalık semineri

DÜZCE(İHA) – TOBB Düzce İl Kadın Girişimciler Kurulu tarafından "Farkındalık Demek, Kanserle Mücadeleyi Kazanmak Demektir" paneli düzenledi.


Düzce Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Düzce İl Kadın Girişimciler Kurulu, Kanser Haftası etkinlikleri kapsamında konusunda uzman bilim insanlarının katılımlarıyla "Farkındalık Demek, Kanserle Mücadeleyi Kazanmak Demektir" konulu panel düzenledi.


Toplantının açılış konuşmasını yapan DTSO Başkanı Tuncay Şahin kadınların proje üretmesini isteyerek “Kadın Girişimcilerimiz TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun özel önem verdiği konuların başında geliyor. Dolayısıyla biz odaların da en önemli çalışma alanlarımızdan biri durumunda.Geçtiğimiz günlerde yapılan seçimler sonucunda göreve gelen arkadaşlarımızı her konuda destekliyor, kendilerinin yönetimde yer almalarını talep ediyorum. Dünyada artık her şey projeye bağlı. Kadınlarımızdan projeler üretmelerini bekliyorum. Kadınlarımızı, gençlerimizi ve iş insanlarını eğitecek, kendilerini geliştirmelerinde katkı sağlayacak projeler. Kadınlarımıza güvenimiz tam. Bu dönemde ve bundan sonra kadınlarımızın üretecekleri her projede kendileriyle olacağız. Bugünkü konumuz olan ‘Farkındalık Demek, Kanserle Mücadeleyi Kazanmak Demektir’ konusunu da önemsiyorum. Bu ve benzeri farkındalık eğitimlerinin kadınlarımızın ufkunu açmakta faydalı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.



“Kaybedecek zaman yok”


TOBB Düzce İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aslıhan Akbal Tüysüz, kadınlar için kaybedilecek zamanın olmadığını belirterek "Ülkemiz nüfusunun yarısını biz kadınlar oluşturuyoruz. Nüfusun ana kaynağı olduğumuz gibi, yaşama dair sahip olduğumuz her şeyin üzerinde en çok emeği olanlar da yine biz kadınlarız. Kadınlar için yapılacak çalışmalar için artık kaybedilecek zaman yoktur. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, ülkemizde kadınlar ve erkekler ekonomiye eşit katılabilse kişi başına düşen Gayri Safi Milli Hasılamız, bugünkünden yüzde 30 daha büyük olacaktır. Kadın emeğinin oluşturacağı iş ve istihdam gücü düşündüğümüzden çok daha hızlı bir toplumsal değişim ve dönüşümün öncüsü olacaktır. Bu yönü ile kadın girişimciliği kadın istihdamını arttırmada önemli bir kaynaktır. Her kadın yeteneklerini, tecrübelerini, sahip olduğu potansiyelini özgür bir ortamda kullanabilmenin ancak kendi girişimciliği ile mümkün olabileceğini düşünerek yola çıkmalıdır. Görüyor ve biliyoruz ki, kadın toplumun kutup yıldızıdır. Kadın üretiyorsa toplum üretken, kadın cesursa toplum cesur, kadın mutlu ise toplum mutludur” dedi.



“Kansere dikkat çekmek istedik”


Tüysüz günümüzün en önemli sağlık sorunlarından olan kansere dikkat çekmek istediklerini işaret ederek “Kanser ile mücadeleye yönelik ilginin ve farkındalığın canlı tutulmasını amaçladık. Toplumumuzda bulunan yaygın kanaatin aksine, kanser erken teşhis edildiğinde, iyileşme şansı yüksek olan bir hastalıktır. Çocukken karanlıktan korktuğumuzda gözlerimizi daha da sımsıkı kapatarak korkularımızdan uzaklaştığımızı zanneder, kendi karanlığımıza hapsolurduk. Sanıyorum ki, kanser ile ilgili olarak yaptığımızda aynı içgüdüsel davranış. Fakat maalesef karanlıktan kaçtığımız gibi kanserden kaçamıyoruz. Kaldı ki bu şekilde erken teşhis ve tanı şansımızı da kaybediyoruz. Bilmeliyiz ki Dünya da her yıl 14 milyon kişinin yakalandığı kanser, yaş, din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın tüm insanları etkilemektedir. Bir gün bizim de kapımızı çalabileceği ihtimalini gözeterek Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi KETEM de doktorlarımızın önerdiği rutinlerde gerekli kontrollerimizi aksatmadan sürdürmeliyiz” dedi.


Yoğun katılımın olduğu panelde sırasıyla kürsüye çıkan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Zeki Sayman, Genel Cerrah Op. Dr. Oytun Saffet Kahyaoğlu, Diyetisyen Mete Han Üner ve Psikoterapist-Aile Danışmanı Hülya Cengiz, Kanser türleri, kanserin belirtileri, teşhis ve tedavi yöntemleri, kanser psikolojisi ve kanser beslenmesi hakkında katılımcılara bilgiler aktardı.


Panelin son kısmında DTSO Başkanı Tuncay Şahin, Meclis Başkanı Ahmet Dertli, TOBB KGK Başkanı Aslıhan Akbal Tüysüz, Bolu KGK Başkanı Emine Yüce, panelistlere çiçek ve cezve takdiminde bulundular.

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 14:44
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