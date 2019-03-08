Kadın girişimcilerden kadın muhtar adaylarına destek

Batman’da kadın girişimciler, kadın muhtar adaylarıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bir araya geldi.

Batman’da bulunan bir kafenin işletmecileri Mizgin Yalçın ve Lale Tutal, merkezdeki kadın muhtar adaylarıyla dayanışma için bir araya geldi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın muhtar adaylarına destek vermek ve dayanışma için bu etkinliği yaptıklarını belirten kafe işletmecileri, tüm kadın muhtar adaylarının kazanması için çaba sarf edeceklerini dile getirdiler.

Bahçelievler Mahallesi kadın muhtar adayı Elmas Yılmaz, kadın girişimcilerin desteklerinden dolayı mutlu olduklarını söyledi. Yılmaz, kentteki tüm vatandaşların kendilerine destek vermelerini istedi.

Şirinevler Mahallesi muhtar adayı Şenay Çiftçi ise, diğer kadın muhtar adaylarına başarılar diledi. Çiftçi, “Batman’da kadın muhtar adayı olarak Batman halkının kadınlara destek vermelerini bekliyorum” dedi.

İşletme sahibi Mizgin Yalçın, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, “Kadın girişimci olarak ve aynı zamanda eğitmen olarak kadın adaylarımızın arkasındayım, elimizden ne geliyorsa yardımcı olacağız. Kadının değdiği her yer güzel ve şık duruyor. Biz kadın elinin Batman’a değmesini istiyoruz. Kadın muhtar adaylarına önümüzdeki seçimlerde başarılar diliyorum. İnanıyorum ki kadın muhtar adayları seçilirse mahallerini çok güzel şekilde yöneteceklerine inanıyorum” diye konuştu.