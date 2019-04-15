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Kadın Girişimcilerden, ETB Başkanı Hakan Oral’a ziyaret

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Erzurum İl Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Üyeleri Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurul Başkanı Hakan Oral’ı makamında ziyaret etti.

15 Nisan 2019 Pazartesi 17:06
Kadın Girişimcilerden, ETB Başkanı Hakan Oral’a ziyaret

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Erzurum İl Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Üyeleri Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurul Başkanı Hakan Oral’ı makamında ziyaret etti.


Ziyaretlerine Feride Eda Çalıkuşu Başkanlığındaki, Hülya Saltuklu, Aysun Talay, Pınar Burkankulu, ,Işık Dengizek, Gülsin Aydemir, Zeynep Polat’dan oluşan İl KGK Üyeleri, Kamu Kurum Kuruluşları ile Sivil Toplum Örgütleri ziyaret ederek İl Kadın Girişimciler Kurulu (KGK)’nun çalışmaları ve kadınlara yönelik hayata geçirmeyi planladıkları proje ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi.


Kadınların iş hayatında daha etkin olmaları adına yürütülecek çalışmalarda, kurumlar arası işbirliğine büyük önem verdiklerini belirten Başkan Feride Eda Çalıkuşu, ziyaretlerde birlikte hareket etmenin ve istişarenin önemine vurgu yaptıklarını dile getirdi.


İl Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Üyelerinin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ise, kadın girişimci sayısının ve kadınların işgücüne katılım oranlarının artması ve çalışma yaşamında karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümü için her platformda uğraş vermeyi sürdüreceklerini ve her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 17:06
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