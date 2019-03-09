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Kadın Girişimcilerden Dünya Kadınlar Günü’nde anlamlı ziyaret

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Koordinasyonunda Bitlis’in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren Bitlis İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu üyeleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

09 Mart 2019 Cumartesi 09:48
Kadın Girişimcilerden Dünya Kadınlar Günü’nde anlamlı ziyaret

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Koordinasyonunda Bitlis’in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren Bitlis İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu üyeleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.


Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Bitlis merkezde bulunan Sevgi Evlerini ziyaret eden İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu üyeleri bu evlerde kalan korumaya muhtaç ve kimsesiz çocuklarla biraraya geldi. Ziyaret kapsamında ilk olarak Sevgi Evleri Müdiresi Mine Aktaş’ı ziyaret eden TOBB Bitlis İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu üyeleri günün anısına Sevgi Evleri Müdiresi Mine Aktaş’a çiçek takdiminde bulundu. Sevgi Evleri ve bu evlerde kalan çocukların durumu ile ilgili bilgi alan Kadın Girişimciler İcra Kurulu üyeleri daha sonra ise Sevgi Evleri Müdiresi Mine Aktaş ile birlikte farklı yaş grubundaki korumaya muhtaç ve kimsesiz çocukların kaldığı evleri tek tek ziyaret etti. Ziyaret kapsamında çocuklarla bir araya gelen Bitlis İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu üyeleri çocuklarla sohbet edip onlarla tek tek yakından ilgilendi. Ziyaretten dolayı çocukların yaşadığı mutluluk ise adeta yüzlerine yansıdı. Ziyarette ayrıca; çocukların gelecekten beklentileri konuşulup, bu evlerin bir şekilde mağdur olmuş çocuklar için önemine değinildi. Sevgi Evleri Müdiresi Mine Aktaş, anlamlı ziyaret sebebiyle TOBB Bitlis İl Kadın girişimler İcra Kurulu üyelerine teşekkürlerini iletirken, TOBB Bitlis İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Rahime Yılmaz Acet ise, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Dünya Kadınlar Günü gibi anlamlı bir günde gerçekleştirmiş oldukları ziyaretin kendileri için son derece anlamlı olduğunu dile getiren İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Rahime Yılmaz Acet, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası olarak kapılarının kendilerine her daim sonuna kadar açık olduğunu ifade etti. Ziyarette çocuklara nasihatlerde bulunan Rahime Yılmaz Acet, bir meslek sahibi olmak için eğitimlerini önemsemeleri gerektiğine dikkat çekerek, meslek olarak ne kadar iyi yerlere gelirlerse gelsinler en önemli şeyin iyi insan olarak kalmayı başarmalarının önemli olduğunu anlattı. Sevgi Evlerini ziyaret fikrinin Kadın Girişimciler İcra Kurulu üyesi Esra Güngör’ün fikri olduğunu ancak ziyarete gelmeyi çok istemesine rağmen ani gelişen rahatsızlığı sebebiyle ziyarete katılamadığını kaydeden Rahime Yılmaz Acet, çocukların kendilerine göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını ve bu evlere sık sık ziyaret gerçekleştirmek istediklerini belirtti.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 09:48
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