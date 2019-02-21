Kadın girişimciler üretimin her alanında

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) kadın üyeleri bir araya geldi.

ESO Kadın Girişimciler Kurulu Tanışma Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen buluşmada, kadın girişimcilerin görünürlüğü arttırmak konusu da değerlendirildi. Toplantının açılışında konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Sanayi içerisinde farkındalık ve yeni iş alanları oluşturmak temel amacımız. Kadın girişimcilerimizle sorumluluklarımızı paylaşmak istiyoruz. İşin misyon kısmındaki temel hedefimiz aş ve iş getirmek” dedi.

Kadın elinin dokunduğu her şeyin bir estetik ve güzellik kazandığını söyleyen Kesikbaş, “ESO altın bir bilezik. Birçok projeyi yapmak için fiziki alt yapıya sahibiz ama fikri de ihtiyacımız var. Bu anlamda kadın girişimcilerimizle şehrimizin ufkunu açacak, sanayimize ilham verecek projeleri bundan sonra birlikte yapacağız” diye konuştu.

Kadın girişimciler buluşuyor

Toplantıda konuşan ESO Meclis Kâtip üyesi Nilay Güneş Erdemir ise kadınların üretimin her alanında olmak zorunda olduğunu çünkü ülke zenginleşmesinde bunun gerekli olduğunu belirtti. ESO’nun üstlendiği görevlerden birinin de kadın girişimcileri destelemek olduğundan bahseden Erdemir, “Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında ‘Kadın Girişimci, Üretici Fuarı ve Paneli’li düzenleyeceğiz. 7 Martta ESO’da düzenlenecek etkinlikte şehrimizdeki kadın girişimciler ürünlerini ve üretimlerini sergileyecek. Yine aynı gün önemli kadın girişimcilerimiz panelde bizlerle tecrübelerini paylaşacak. Yani kısaca bundan sonra kadın girişimcilerimizle daha çok bir araya gelecek ve daha çok projeye hayat vereceğiz” dedi.

Yapılan değerlendirme konuşmalarından sonra toplantıya katılan ESO Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri kendilerini tanıtarak düşüncelerini paylaştılar.