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Kadın futbol antrenörünün hedefi Türkiye'yi temsil etmek

- Kadınlar 3. Lig ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor'un antrenörlüğünü yapan Serpil Yeniad, 20 yılı aşkın süredir 'aşkım' dediği futbolun peşinden koşuyor- Yeniad'ın eksi 6 puanla devraldığı takım, puanını 12'ye çıkararak play-off'u garantiledi- Antrenör Serpil Yeniad:"Hem Hatay'ı hem de Türkiye'yi temsil etmek istiyoruz"

08 Mart 2019 Cuma 15:06
Kadın futbol antrenörünün hedefi Türkiye'yi temsil etmek


HATAY (AA) - Kadınlar 3. Lig 10. Grup ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor'un antrenörlüğünü yapan Serpil Yeniad, 20 yılı aşkın süredir 'aşkım' dediği futbolun peşinden koşuyor.

Uzun yıllardır futbolun içinde yer alan ve kariyerine antrenör olarak devam eden Yeniad, Hatay Büyükşehir Belediyespor ile adından söz ettirmek ve Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etmek istiyor.

Kadınların her branşta olduğu gibi futbolda da başarıyı yakalayabileceğini göstermeyi hedeflediğini belirten Yeniad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımını 1. Lig'e çıkarmak için yoğun mesai harcadıklarını söyledi.

Aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olan Yeniad, "Futbol benim için bir aşk ve bu aşkın peşinden 20 yıldır koşuyorum. Futbolda hem Hatay'ı hem de Türkiye'yi temsil etmek istiyorum. Kadın futbol takımının akıllarda yer edinmesi için elimden gelenin en iyisini yapma gayreti içerisindeyim." diye konuştu.

Çocukluk yıllarında başlayan futbol sevgisini, üniversite dönemi boyunca da sürdüren ve futbol macerasını 20 yılı aşkın süredir devam ettiren Yeniad, 1,5 yıl önce başladığı antrenörlük görevinde takımını daha önce federasyon tarafından verilen bir ceza nedeniyle eksi 6 puanla devraldı.

Yaptıkları çalışmaların neticesinde oynadıkları maçlarda aldıkları sonuçlarla puanlarını 12'ye çıkararak play-off'u garantilediklerini aktaran Yeniad, oyuncularıyla Türkiye ve Avrupa'da adlarından söz ettirmek istediklerini belirtti.

Yeniad, genç kızların futbolu sevmesi için birçok çalışma yaptıklarını da kaydetti.


- Oyuncuların hedefi milli takım ve 1. Lig


Hatay Büyükşehir Belediyesporlu futbolculardan 18 yaşındaki Atra Gaye Aslan, hedefinin takımıyla başarılar kazanmak olduğunu, ardından da milli takımda oynamak istediğini dile getirdi.

Genç oyuncu, hedeflerine ulaşmak için antrenörlerinin kendilerine rehberlik ettiğini belirtti.

Yirmi yıldır futbol oynayan Sabahat Gök ise yeşil sahalarda mücadele etmekten keyif aldığını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 15:06
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