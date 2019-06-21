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Kadın Emeği Festivali Sertab Erener konseriyle başlıyor

ANKARA (İHA) – Çankaya Belediyesinin bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği Kadın Emeği Festivali, Sertab Erener’in konseriyle başlıyor.

21 Haziran 2019 Cuma 15:37
Kadın Emeği Festivali Sertab Erener konseriyle başlıyor

ANKARA (İHA) – Çankaya Belediyesinin bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği Kadın Emeği Festivali, Sertab Erener’in konseriyle başlıyor.


28 Haziran’da başlayacak festivalin açılış konserinde sevilen sanatçı Sertab Erener Ankaralılarla buluşacak. Yaklaşık 600 kadının Ahlatlıbel Atatürk Parkı’ndaki stantlarda el emeği ürünlerini gelenlerin beğenisine sunacağı festivalin kapanışı ise son dönemin popüler isimlerinden Kalben ile olacak. Festivale katılmak isteyenler, Çankaya Belediyesi Kolej Otoparkı’ndan ücretsiz olarak kaldırılacak servis araçlarından yararlanabilecek.


Ahlatlıbel Atatürk Parkı’ndaki stantlarda ahşap eşyalardan çantaya, keçe işlerinden kaktüse, takıdan örgü bebeklere kadar pek çok ürün gelenlerin beğenisine sunulacak. Kadınların sosyal hayata ve istihdama eşit katılımını sağlayıcı hizmetleri dolayısıyla “Mor Bayrak” sahibi olan Çankaya Belediyesi, kadınların satışlardan elde edeceği gelirin tamamen kendilerine kalmasını sağlayacak.


28 Haziran Cuma günü saat 10.00’da stantların kurulmasıyla başlayacak festival, 16.00’da düzenlenecek Ezgi Eyüboğlu konseriyle devam edecek. 20.00’de ise Sertab Erener, Ankaralılarla buluşacak. 29 Haziran Cumartesi günü saat 12.00’de festival etkinlikleriyle başlayacak gün, 13.30’da Canan Anderson, 16.30’da İstanbul Girls Orkestra ve 20.00’de Serenad Bağcan konserleriyle devam edecek. Festivalin son günü 30 Haziran Pazar 12.00’de başlayacak etkinlikler, 13.30’da İlknur Yakupoğlu, 16.30’da Ankara Modern Orkestrası ve 20.00’de Kalben konseri ile sona erecek.


Çankaya Belediyesinin festivale katılmak isteyenler için Kolej Otoparkı’ndan Ahlatlıbel Atatürk Parkı’na kaldıracağı ücretsiz servis araçlarının tarih ve saatleri ise şöyle:


28 Haziran Cuma 15.00/18.00 / 20.00 (Dönüş)/ 21.30 (Dönüş)


29 Haziran Cumartesi 13.00/15.00/17.00/18.00 (Dönüş) /19.00 / 20.00/ 21.30 (Dönüş)


30 Haziran Pazar 13.00/15.00/17.00/18.00 (Dönüş)/19.00/20.00 (Dönüş)/ 21.30 (Dönüş)

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 15:37
  1. konser
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