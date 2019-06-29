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-Kadın emeği festivali başladı

Çankaya Belediyesi tarafından düzenlen 3.

29 Haziran 2019 Cumartesi 11:37
-Kadın emeği festivali başladı

Çankaya Belediyesi tarafından düzenlen 3. Kadın Emeği Festivali Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda başladı. Kadınların ele emeği ürünlerini satışa sunmalarını sağlayan Çankaya Belediyesi 600 üretici kadını misafir etti.


Kadınların sosyal hayata ve istihdama eşit katılımını sağlayıcı hizmetleri dolayısıyla “Mor Bayrak” sahibi olan Çankaya Belediyesi, 3 gün sürecek Kadın Emeği Festivali’nde Başkentli üreten kadınları Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda bir araya getirdi.


Kadının sosyal ve ekonomik yaşamda eşitlikçi bir tutumla yer alması için kadın çalışmaları yürüten Çankaya Belediyesi, bu yıl 600 üretici kadının yer aldığı stantla kadın emeğini görünür kıldı.


Müzik dinletisi ve çeşitli etkinliklerle süren Festival’de Sertab Erener’e desteklerinden dolayı teşekkür eden Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner, 3 yıl önce 30 kadınla çıktıkları yolda bugün 600 üretici kadına ulaşmayı başardıklarını belirterek, kadının sosyal ve ekonomik yaşamda yerini alması için eşitlikçi çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.


İki gün daha sürecek 3. Kadın Emeği Festivali, Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda 12.00’de başlayıp akşam Cumartesi Serenad Bağcan, Pazar günü ise Kalbe etkinlikleri ile son bulacak.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 11:37
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