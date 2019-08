Kadın dostu olma yolunda bir başkent

Yerel eşitlik eylem planını hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu plan çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın çağrısıyla ilk kez gerçekleştirilen “Kadın Kooperatifleri Çalıştayı”; Başkent’teki kadın üretici ve kooperatifleri ile sivil toplum kuruluşlarını ve belediyeleri bir araya getirdi.

Başkent kadın dostu kent adayı

Büyükşehir Belediyesi, Yenimahalle Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN WOMEN) iş birliği ile düzenlenen çalıştay aracılığıyla Başkent’teki kadın kooperatiflerinin güçlenmesini amaçladıklarını söyleyen Başkan Yavaş, muasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmek için “kadın dostu kent” adaylığı için başvurduklarını ifade etti.

Yerel eşitlik eylem planı çerçevesinde kadınların üretime dahil edilmesi için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Yavaş, önemli açıklamalarda bulundu:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 150 bin aileye yardım ediyoruz ancak onlara zaten evlerinde ürettikleri şeyleri dışardan satın alıp vermenin bir çözüm olmadığını da düşünüyoruz. İnşallah yakın zamanda kart sistemine geçerek ve özellikle yardım yapacağımız miktarı o ailenin kadınlarına vermek suretiyle başlatmayı planlıyoruz. Çünkü evinin ihtiyacını kadından başka kimse bilemez. Yine bizim Sosyal İşler Daire Başkanlığımı yardım alan ailelerle ilgili eğitim çalışmasına da başladı. Meslek edindirme kurslarıyla birlikte artık ilerde yardım almamaları için neler yapılması gerekiyorsa gereken tedbirleri alıp görüşmelere başladılar. Çünkü insanların yardım alması, başkasının eline bakması değil, ne olursa olsun kendi kazandığı, alnının teriyle kazandığını harcamasından daha güzel bir şey olamaz.”

Beypazarı örneği

Beypazarı Belediye Başkanlığı döneminde kadın üreticileri destekleyerek, önemli bir model oluşturduklarını belirten Başkan Yavaş, şöyle konuştu:

“Yer tahsisinden tutun ambalajına kadar yardım etmek suretiyle teşvik ettik kadınlarımızı. Turistlerin gelmeye başlamasıyla da kadınlarımızın daha hijyenik ve marka olması açısından Tarım Bakanlığı’nın da teşvikleriyle hem marka olup hem şirket kurup, her birinin imalathanesi olmasını, istihdam oluşturmalarını sağladık. Ben gözümle gördüm ki kadının elinin değdiği her şey bereketleniyor. Akşam satışlar bittiğinde ‘nasıldı bugün satışlar?’ diye sorduğumda onların mutlu gözlerle çok iyiydi başkanım demeleri, belki de dünyanın bütün servetlerinden daha değerli benim için. Dolayısıyla bunları yaşamış birisi olarak artık Ankara’da kadınlarımızın başkasının eline bakmasını istemiyoruz.”

Üreticilerle doğrudan temas doğrudan satış

Büyükşehir Belediyesi olarak pazarlamadan satışa kadar kadın kooperatiflerine destek olacaklarını ve aracılık yaparak ürünlerini satın alacaklarını belirten Başkan Yavaş, örnek projeleri incelediklerini de açıkladı:

“İzmir’e, Aydın’a görevli ekipleri göndererek, oradaki başarılı kooperatiflerin çalışmalarını bizzat yerinde incelettim. Bundan sonra gidip başka yerlerden bitki, ağaç ve çiçek almak istemiyoruz. İlçeler dahil merkezde istendiği takdirde alım garantisi vermek suretiyle, sözleşmeli üreticilik yapmak suretiyle kadınlarımızın üretmelerini sağlayıp, destekleyip, nakliye ücretlerini ödemeden direkt üreticiden alarak tüketiciye ulaştıracak bir ağ kurmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor.”

Halk market yolda

Halk Ekmek yönetiminin görevi bırakmaması nedeniyle hayata geçirmeyi planladıkları projelerin geciktiğine de dikkat çeken Başkan Yavaş, yeni bir model üzerinde çalıştıklarını anlattı:

“Halk Ekmek bugün görevi bıraksaydı biz Halk Ekmek’te sadece ekmek satmayacaktık. Sizlerin ürettiği ve kooperatiflerin üreteceği malları orada satmak suretiyle her birini birer zincir mağaza yapmak suretiyle, gerekirse markalaştıktan sonra bunları satmasını sağlayacak bir çalışmanın içerisindeyiz. Büyük marketlerin vitrinlerinde de yer alacak şekilde bir organizasyon yapacağız. Yüzlerce kadın kooperatifinin bir şeyler üretmesi ve bunları ‘Halk Market’ adı altında Ankara’nın her yerinde sattığını bir düşünün. İnşallah bu projeyi gerçekleştireceğiz. En başarılı çözümün bundan başka bir şey olmadığını düşünüyoruz. 5 yıllık dönemimiz içerisinde sizlerin elinden tutmak değil, sizlerle bir şeyleri başarmanın peşindeyiz. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi kadınlarımıza karşı ihmal ve kusurdur’ sözü çok önemli. Bugün belki 19-20 kooperatifle toplandık ama gün gelecek 190 kooperatifle, 1900 kooperatifle bir araya geleceğimiz günler olacak.”

Güçlü kadın güçlü toplum mesajı

Kadın kooperatiflerinin güçlenmesiyle birlikte, kadın girişimcilerin bir araya gelerek, iş olanaklarının artacağını belirten Başkan Yavaş, “kooperatiflerin bu özelliğini ekonomik kazanımlar kadar önemsiyorum” dedi.

Kadın Kooperatiflerinden Başkan Yavaş’a teşekkür

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın ve Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ile çok sayıda davetlinin katıldığı çalıştaya kadın girişimciler ve kooperatif temsilcileri de yoğun ilgi gösterdi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, kadınlara karşı her türlü ayrımcılığa ve ötekileştirmeye karşı olduklarını belirterek, “Kadınlarımızın her zaman yanındayız. Kadınlar gelişirse, toplum da gelişir” dedi.

“Kadın Kooperatifleri Çalıştayı ilimizde ki üretici kadınların gücünü göstermek adına önemli”

Organizasyonun önemli olduğunu vurgulayan Ankara’nın tek kadın belediye başkanı olan Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, “İlimizin öncü kadınları ile bir araya geldik. Kadın Kooperatifleri Çalıştayı ilimizde ki üretici kadınların gücünü göstermek adına önemli bir çalıştay. Kooperatifler kadınların üretimde ki gücünü göstermek için önemli organizmalar. Bu noktada da hem üretim arttırmak hem kadının gücünü göstermek açısından önemli etkili yapılar diye düşünüyorum. Sadece kooperatifçilikte değil her alanda siyasette, eğitimde, aklınıza gelebilecek her alanda kadınların olması gerektiğini düşünüyorum. Toplumun yüzde 52’si kadın. Yüzde 52’si kadın olduğu bir toplumda bir kenara itiliyor olmak ya da her alanda iş gücüne dahil etmiyor olmak kadınları yok saymak aslında toplumun yarısını yok sayıyor olmak. O yüzden kadın erkek demeden cinsiyet ayrımı yapmadan nitelikli temsili önemseyerek toplumun tamamını kucaklayarak her alanda hem kadını hem erkeği ile bir arada çalışıyor olmakta ülkemizi güçlendirecek hemde daha iyi fikirler ortaya koymamıza yardımcı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Yerel yönetimlerin desteğinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan kooperatif temsilcileri ise düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

-İmre Bektaş: “Buraya katılmaktan çok mutluyuz. Mansur Başkanımızın bize destek olacağına güveniyoruz. Yardımlarını bekliyoruz. Bu çalıştayın bizlere güzel şeyler katacağına inanıyorum.”

-Nuray Seymen: “Biz çok yeni bir kooperatifiz. Büyükşehir Belediyesi’nin bize destek vermesiyle çok güzel yerlere gelebileceğimizi düşünüyoruz. Evde oturan kadınlara destek sağlamak, onları harekete geçirmek amacıyla kadın kooperatiflerinin sayısının artmasının güzel olacağını düşünüyorum.”

-Güldane Gonca: “Pazarlama konusunda yardımcı olmasını istiyoruz Başkanımızdan. Destek vereceklerini söylediler, tüm kadınlar adına teşekkür ederiz. Biz Kalecik’te ürettiklerimizi satarken aracıları kaldırmak ve köylüyü kalkındırmak istiyoruz.”

-Dr. Figen AR: “Çok önemli bir proje bu. Kırsal kesimde kadının çok büyük bir iş gücü potansiyeli var fakat ne yazık ki ekonomiye yansımıyor. Bu kooperatiflerin dalga dalga büyüyüp yayınlaşmasıyla kırsaldaki kadın emeğinin ekonomiye katılacağını düşünüyoruz. Biz Afşar Köyü’nde bir nebze de olsa bunu başardığımızı düşünüyoruz. İnşallah bir model olup bütün Türkiye’ye yayılmasını diliyoruz.”

-Fatma Özel: “Nallıhan’da 300’e yakın kadın iğne oyası, takı, yüzük ve kolye yapıyorlar. Bu ürünleri bize getiriyorlar biz de bunları pazarlıyoruz. Daha iyi bir pazar imkanı sağlanmalı çünkü çok ciddi bir emek var ortada.”

-Nilüfer Kart: “Bizler Polatlı’da pancar pekmezi ve reçel çeşitleri üretiyoruz. Çalıştayda bizlerin istekleri dile getirildi. Başkan Yavaş’a teşekkür ediyorum.”