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Gündem Kadın cinayeti davalarını avukatına metresini darp suçundan soruşturma! Yok mu bunun cezası, Ankara Barosu?
Gündem

Kadın cinayeti davalarını avukatına metresini darp suçundan soruşturma! Yok mu bunun cezası, Ankara Barosu?

Stajeri ile gayr-i meşru ilişki yaşayıp, onu darbettiği iddia edilen, Şule Çet ve Aleyna Çakır cinayetlerinin avukatlarından Umur Yıldırım hakkında soruşturma başlatıldı. Her fırsatta kadına verdiği değeri öne süren Ankara Barosu'nun Yıldırım hakkında nasıl bir işlem yapacağı ise merak konusu.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 23:54:00 -
Kadın cinayeti davalarını avukatına metresini darp suçundan soruşturma! Yok mu bunun cezası, Ankara Barosu?

 Yeniakit.com.tr 

Stajeri ile gayr-i meşru ilişki yaşayıp, onu darbettiği iddia edilen, Şule Çet ve Aleyna Çakır cinayetlerinin avukatlarından Umur Yıldırım hakkında soruşturma başlatıldı. Her fırsatta kadına verdiği değeri öne süren Ankara Barosu'nun Yıldırım hakkında nasıl bir işlem yapacağı ise merak konusu.

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